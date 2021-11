Deutsche Bank-baas roept ECB op inflatie aan te pakken

Christian Sewing, de CEO van Deutsche Bank, roept de Europese Centrale Bank op dringend maatregelen te nemen om de oplopende inflatie tegen te gaan. Het goedkoopgeldbeleid van de voorbije jaren heeft geen impact meer, luidt het.

Terwijl ECB-voorzitster Christine Lagarde maandag in een hoorzitting in het Europees Parlement in Brussel stelde dat nu ingrijpen om de inflatie aan te pakken de economie meer kwaad dan goed zou doen, liet Deutsche Bank-baas Christian Sewing enkele honderden kilometers verderop, in Frankfurt, een heel ander geluid horen.

Sewing, die aan het hoofd staat van een van de grootste banken van Europa, drong er tijdens een bankiersconferentie net op aan dat de ECB dringend maatregelen neemt om de oplopende inflatie te bestrijden.

De oplopende schuldenberg is op de lange termijn simpelweg onhoudbaar en vormt voortdurend een risico voor 's werelds financiële markten. Christian Sewing Topman Deutsche Bank

'De vermeende oplossing die de voorbije jaren werd bedacht voor alle problemen - lage rentevoeten bij schijnbaar stabiele prijzen - heeft zijn effect verloren', zei Sewing. 'Nu hebben we alleen nog te kampen met de neveneffecten. De geldpolitiek moet tegengas geven, en liever vroeger dan later.'

Hoe langer centrale banken wachten om hun goedkoopgeldbeleid bij te sturen, hoe moeilijker het zal worden om een oplossing te vinden voor de problemen die daaruit voortkomen, waarschuwde Sewing nog.

De topman van Deutsche Bank , die ook voorzitter is van de Duitse bankenfederatie, verwees in zijn toespraak in Frankfurt ook naar de groeiende schuldenberg bij overheden, bedrijven en huishoudens. Volgens cijfers van het IMF groeide die schuldenberg alleen al vorig jaar met 27.000 miljard dollar tot een totaal van 226.000 miljard. 'Dat is op de lange termijn simpelweg onhoudbaar en vormt voortdurend een risico voor 's werelds financiële markten.'

Geen renteverhoging in zicht

Dat veel overheden totaal geen discipline aan de dag leggen in hun begrotingsbeleid is volgens Sewing alleen te wijten aan het genereus monetair beleid dat de prijzen op de obligatiemarkten drastisch bepaalt. 'Maar daar gaan grote risico's mee gepaard en het kan belangrijke gevolgen hebben', zegt Sewing. 'De inflatie is wereldwijd sneller aan het stijgen dan eender welke econoom een jaar geleden had voorspeld.'

De inflatie is wereldwijd sneller aan het stijgen dan eender welke econoom een jaar geleden had voorspeld. Christian Sewing Topman Deutsche Bank

Eerder deze maand had Lagarde al speculatie over een eventuele Europese renteverhoging in 2022 in de kiem gesmoord. Maar andere centrale bankiers sluiten niet uit dat ze sneller zullen overgaan tot renteverhogingen. De Amerikaanse centrale bank sloot begin november renteverhogingen in de tweede helft van volgend jaar niet uit, op voorwaarde dat de VS dan 'maximale werkgelegenheid' bereiken.