Fortis-koppelaar krijgt schadevergoeding van 68 miljoen

De Spaanse bankreus Banco Santander moet miljoenen betalen aan Andrea Orcel. De Italiaanse zakenbankier zal voor eeuwig bekend blijven als de man die Fortis verleidde tot de desastreuze deal met ABN AMRO.

Banco Santander en Andrea Orcel waren al jaren in een juridische strijd verwikkeld. De Spaanse bank had er drie jaar geleden in extremis van afgezien de Italiaanse topbankier tot CEO te benoemen.

Banco Santander had de 58-jarige Italiaan met dat doel voor ogen weggeplukt bij het Zwitserse UBS. Maar toen de bankier eiste dat Banco Santander hem zou compenseren voor de miljoenenbonussen die UBS niet meer wilde betalen, keerden de Spanjaarden hun kar.

Orcel eiste een miljardenvergoedingen nadat Banco Santander had besloten hem niet tot CEO te benoemen.

Een rechter in Madrid heeft nu beslist dat Banco Santander Orcel moet vergoeden. Orcel heeft recht op 68 miljoen euro, oordeelde de rechter vrijdag. Het is geen uitgemaakte zaak dat de topbankier dat geld ooit ontvangt. Banco Santander gaat in beroep tegen de beslissing.

Miljardentelefoontje

In België zal Orcel allicht voor eeuwig bekendstaan als 'de man van het telefoontje van 71 miljard'. Als zakenbankier bracht Orcel het management van Fortis, Royal Bank of Scotland en Banco Santander op het idee een bod van 71 miljard euro uit te brengen op het Nederlandse ABN AMRO. Dat bleek veel te hoog gegrepen en leidde mee tot de ondergang van Fortis in 2008.

Na zijn mislukte carrièreswitch bij Banco Santander bleef Orcel enige tijd uit beeld. Begin dit jaar maakte hij zijn comeback als topman van de Italiaanse bankgroep UniCredit.