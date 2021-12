Frankrijk geeft UBS lagere boete voor belastingontduiking

In Frankrijk is de Zwitserse bank UBS in beroep veroordeeld tot een boete van 1,8 miljard dollar, omdat ze rijke klanten jarenlang heeft geholpen belastingen te ontduiken. Dat bedrag is maar de helft van de aanvankelijke veroordeling in februari 2019.

Het hof van beroep in Parijs heeft zich maandag uitgesproken over de strafzaak tegen UBS, die tussen 2004 en 2012 Franse klanten geholpen zou hebben om belastingen te ontduiken. In 2019 werd de Zwitserse bank daarvoor in eerste aanleg veroordeeld tot een boete van 4,5 miljard euro, de zwaarste boete ooit in een Franse fiscale fraudezaak.

Bijna drie jaar later brengt het hof van beroep de boete terug tot 1,8 miljard euro, waarvan 1 miljard euro aan verbeurdverklaringen en de rest schadevergoeding. De Franse dochter van UBS werd vrijgesproken van medeplichtigheid aan belastingfraude, maar kreeg een boete van bijna 1,2 miljoen euro voor illegale klantenwerving.

UBS zou tussen 2004 en 2012 Zwitserse personeelsleden naar Frankrijk gestuurd hebben om te jagen op vermogende klanten van zijn Franse dochter. Die rijken werden op recepties, concerten of golfpartijen benaderd met de vraag om een geheime rekening in Zwitserland te openen.

'Deze beslissing is moeilijk te begrijpen', zegt Herve Temime, de advocaat die UBS vertegenwoordigt. 'Vergeleken met de uitspraak in eerste aanleg is er een financieel voordeel van 2,7 miljard euro, maar het gaat om een strafrechtelijke veroordeling en daarom zullen we heel snel beslissen of we in cassatie gaan.'