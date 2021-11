'Hackers oefenen digitale plofkraken op tweedehandsautomaten'

De bankgroep Argenta sluit tijdelijk 62 geldautomaten nadat criminelen de voorbije dagen hebben geprobeerd toestellen leeg te maken door ze te hacken. ‘Minder gevaarlijk dan de beruchte plofkraken met explosieven, maar de pakkans is veel groter’, stellen experts.

Argenta sluit de automaten nadat in de nacht van dinsdag een digitale inbraakpoging had plaatsgevonden bij een geldautomaat aan een kantoor in Dessel. Afgelopen weekend probeerden criminelen al een Argenta-automaat in Sint-Niklaas te plunderen.

Dankzij de snelle interventie van de bewakingsploeg werd er in beide gevallen geen buit gemaakt. Maar omdat de bank op zeker wil spelen sluit ze nu dus een zestigtal van haar in totaal 348 geldautomaten. Wie achter de inbraken zit, is niet duidelijk. De politie heeft een onderzoek geopend.

De essentie De bankgroep Argenta sluit tijdelijk 62 geldautomaten nadat criminelen hebben geprobeerd in te breken in toestellen in Sint-Niklaas en Dessel.

De criminelen maakten geen buit, maar Argenta sluit de toestellen voor verder onderzoek. De bank sloot vorig jaar al tijdelijk 144 toestellen na een gelijkaardige digitale plofkraak.

Bij 'jackpotting' proberen criminelen in te breken in het IT-systeem van de geldautomaten. Een groot verschil dus met de eerdere golf van plofkraken, waar de automaten met explosieven werden opengemaakt.

Volgens experts viseren de criminelen vooral oudere toestellen die ook op de tweedehandsmarkt te verkrijgen zijn. Door vooraf zulke oudere apparaten te kopen kunnen ze oefenen voor ze echt gaan inbreken.

Het is niet de eerste keer dat Argenta het slachtoffer wordt van criminelen die geldautomaten proberen te kraken door in te breken in hun besturingssystemen. In de zomer van vorig jaar sloot de bank preventief 144 automaten na een eerste golf van ‘jackpotting’.

Criminelen verwijderen een paneel van de automaat of boren er een gat in, waardoor ze bij een USB-ingang van de automaat kunnen. Als de inbraak succesvol is, kunnen ze de automaat zo sturen dat die biljetten begint uit te spuwen. In andere gevallen breken hackers in op de centrale IT-systemen waarop banken hun geldautomaten laten draaien. Vijf jaar geleden konden criminelen in Taiwan zo bijna 2 miljoen euro buit maken.

Tweedehandsmarkt

‘In België is het risico bijzonder klein dat misdadigers de toegang krijgen tot het IT-netwerk van een bank en dan nog snel de weg vinden tot de besturingssystemen van de geldautomaten om er malware op te installeren’, zegt een expert in bankautomaten die anoniem wil blijven.

‘De eenvoudigste methode is fysiek inbreken in een machine, bijvoorbeeld door er een gat in te boren om met een kabel toegang te krijgen tot de USB-ingang. Dat is natuurlijk veel minder gevaarlijk dan de beruchte plofkraken, waarbij criminelen de automaten proberen openen met explosieven. Maar de pakkans is groter omdat het langer duurt om in te breken in een automaat.’

De automaten die Argenta tijdelijk uit roulatie neemt zijn van een oudere generatie en worden beheerd door de leverancier Diebold. Daar was woensdag niemand bereikbaar voor commentaar.

Criminelen kunnen die oudere machines gemakkelijk herkennen en weten vaak waar de zwakke punten zitten. ‘Dat komen ze te weten door er eerst uitvoerig op te oefenen voor ze hun inbraak plegen’, zegt de expert. ‘Machines die worden vervangen gaan niet altijd naar de schroothoop. Vaak worden ze teruggenomen door de leverancier, die ze via een broker doorverkoopt aan financiële instellingen in andere landen. Op die tweedehandsmarkt bestaat maar weinig controle, waardoor ook bendes ze kunnen kopen als oefenmateriaal voor latere inbraken.’

Eind september brachten Duitse en Nederlandse politiediensten nog een heus opleidingscentrum voor plofkrakers aan het licht.