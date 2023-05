'Het is goed ondernemen in Singapore. Maar als het misloopt, is het koel: go home'

In een wereld die uiteenvalt in rivaliserende economische machtsblokken, rolt het piepkleine maar schatrijke Singapore de rode loper uit voor innovatieve bedrijven uit alle continenten. Op verkenning met tien Vlaamse starters in een ondernemerswalhalla met scherpe kantjes. ‘Als ik hier kom wonen, kan ik nog dan nog kattenkwaad uithalen?’