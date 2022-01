Het 'Microsoft en Apple van de Europese leasingmarkt' fuseren

ALD en Leaseplan voerden al een tijd gesprekken, maar toch slaat de deal in als een bom in de leasingwereld.

Leaseplan, het nummer een op de Europese leasingmarkt, is actief in 32 landen en heeft een vloot van 1,8 miljoen auto's. ALD, een dochter van de Franse bankgroep Société Générale, is actief in 48 landen en heeft 1,7 miljoen wagens. Nu beide bedrijven de krachten bundelen ontstaat een mogol die wereldwijd dominant is met een vloot van 3,5 miljoen auto's.