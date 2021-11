ING België halveert eigen kantorennet

De grootbank maakt vaart met de inkrimping van haar kantorennet en wil volgend jaar bijna vijftig statutaire vestigingen schrappen. De maatregel zou geen banen kosten.

De vierde grootste bank van het land kondigde donderdag op een ondernemingsraad aan verder in haar kantorennet te willen snijden. ING België zit vandaag op koers om 2021 af te sluiten met 405 kantoren in ons land, maar het wil binnen ruim een jaar afklokken op zo'n 350 kantoren.

Dat betekent flink wat snoeiwerk. Van de 94 statutaire kantoren, zeg maar het eigen netwerk van de bank, zouden tegen eind volgend jaar 44 kantoren worden geschrapt. Naast die statutaire kantoren telt ING België ook 311 agentschappen die worden uitgebaat door zelfstandige kantoorhouders. Als ING België eind volgend jaar naar een nationaal netwerk met 350 kantoren evolueert, wil dat zeggen dat ook elf zelfstandige vestigingen zullen verdwijnen.

350 ING België wil eind volgend jaar afsluiten met 350 kantoren.

Alleen al dit jaar deden 147 kantoren de deuren dicht, waarvan een opvallend groot aantal (85) zelfstandige agentschappen die er de voorbije maanden de brui aan gaven of samensmolten met een ander kantoor. Als ING België de plannen waarmaakt die het donderdag aankondigde, deed het zijn kantorennet in drie jaar tijd met 43 procent inkrimpen.

Grotere kantoren

De bank zegt het nu met minder kantoren te willen doen, maar met wel grotere teams om beter in te kunnen spelen op wat de klant wil. Het ING-personeel klaagt al lang over een te hoge werkdruk en onderbemanning in de kantoren.

Het ING-personeel klaagt al lang over een te hoge werkdruk en onderbemanning in de kantoren.

'De plannen die we vandaag hebben voorgesteld leiden dus niet tot banenverlies', zegt Safia Yachou, de woordvoerster van ING België. Mensen die in een kantoor werken dat geschrapt wordt, kunnen in een andere vestiging van de bank aan de slag, is de boodschap. In totaal werken zo'n 150 mensen in de geviseerde statutaire kantoren.

'Niet alle statutaire kantoren die worden gesloten hoeven trouwens uit het straatbeeld te verdwijnen', vult Yachou aan. 'Ze kunnen ook worden overgenomen door zelfstandige agenten en samengesmolten worden met bestaande kantoren.' Maar gezien het snelle tempo waarin vorig jaar zelfstandige kantoren verdwenen bij ING, is het maar de vraag hoe realistisch dat scenario is.

De vakbonden zijn er niet van overtuigd dat de ingreep geen gevolgen heeft voor de werkgelegenheid. 'Het is niet voor iedereen evident meteen mee te verhuizen naar een andere werkplek. De impact zal niet nul zijn', zegt een vakbondsafgevaardigde.

Het is niet voor iedereen evident meteen mee te verhuizen naar een andere werkplek. De impact op de werkgelegenheid zal niet nul zijn. Vakbondsafgevaardigde

Callcenters

Tijdens de ondernemingsraad gaf ING België ook meer details over zijn nieuwe strategische plan voor de komende drie jaar, Route 2024. De directie gaf mee in te willen grijpen in de CLT-afdeling: de ondersteunende diensten in de bank die vooral de callcenters bedienen.