ING kan huisbazen Schipperskwartier niet van zich afschudden

Naast appartementen, winkels en studio's verhuren de vastgoedbedrijven, in handen van Nederlandse investeerders, ook panden aan prostituees in het Antwerpse Schipperskwartier.Dat strookt volgens ING België niet met de algemene voorwaarden van de bank, die twee jaar geleden besloot de commerciële relatie met de vastgoedbedrijven op te zeggen.

Dwangsommen

Vorige week gaf de Antwerpse ondernemingsrechtbank de investeerders gelijk. Zolang het Brusselse hof van beroep zich niet heeft uitgesproken en de wet op een basisbankdienst niet van kracht is, moet ING België betalingen en overschrijvingen van en naar andere rekeningen toelaten, is de boodschap. Na de betekening van het vonnis heeft de bank nog 48 uur om de relatie met zijn klanten te herstellen. Lukt dat niet, dan moet ING België per dag vertraging een dwangsom van 1.000 euro per dag betalen.