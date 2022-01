ING werpt zich in strijd om kleine belegger

Ruim een half jaar nadat Belfius een eigen beursapp gelanceerd heeft, mikt nu ook ING België op de doe-het-zelf-belegger. Met opvallend scherpe prijzen voor kleine transacties ligt het vizier duidelijk op de groeiende groep jongeren.

Het nieuwe onlinebeleggingsplatform dat ING België onlangs lanceerde, Self Invest, moet beleggen toegankelijker maken voor kleine en jongere klanten. De nieuwe tool van de vierde grootste bank van het land is zowel via de app als via de website van ING toegankelijk. ‘Het gros van onze klanten vraagt van ons nog beleggingsadvies', zegt Erik Hagreis, hoofd beleggingsdiensten bij ING België. ‘Maar we zien een groeiende groep jonge beleggers die het heft zelf in handen wil nemen. Vaak willen zij met heel kleine bedragen in de beurs stappen.’

De essentie ING België lanceerde met Self Invest onlangs een nieuwe tool waarmee de grootbank op kleine beleggers mikt.

Met Self Invest profileert de bank zich als prijsbreker voor beleggers die kleine transacties doen. Voor orders op de Euronext-beurzen rekent het 0,35 procent transactiekosten aan, met een minimum van 1 euro.

Het is geen toeval dat ING België net nu zo'n nieuwe formule lanceert. Door de stijgende beurskoersen en de oplopende inflatie zijn klanten almaar meer op zoek naar alternatieven voor het spaarboekje.

Door de groeiende beursappetijt zagen ook de andere brokers hun gebruikersaantallen de voorbije maanden stevig oplopen.

Om dat nieuwe potentieel ten volle aan te boren, knipt ING België nadrukkelijk in de tarieven. Wie bij ING een order op Euronext Brussel, Amsterdam of Parijs doorvoert, betaalt een makelaarsloon van 0,35 procent van het belegde bedrag. Klanten betalen per transactie sowieso een minimum van 1 euro, fors lager dan vroeger het geval was.

'Iemand die bijvoorbeeld 100 euro in een Belgisch aandeel wil beleggen, betaalt 1 euro. Wie 500 euro wil beleggen, betaalt 1,75 euro', rekent Jan Van Roy, projectleider bij ING België, voor. ‘Bij vele andere online brokers kosten zulke orders al snel 7 euro.’ Voor orders op de Amerikaanse of andere aandelenmarkten bedraagt het makelaarsloon 0,5 procent, ook met een minimum van 1 euro.

Prijsbreker

Daarmee profileert ING België zich vooral als prijsbreker voor kleine beursorders. Wie via Re=Bel, het platform van de staatsbank Belfius, belegt, betaalt 3 euro per order tot 2.500 euro. KBC-dochter Bolero, Keytrade en MeDirect vragen 7,50 euro voor gelijkaardige transacties. Saxo Bank, tot voor kort BinckBank België, rekent 7,25 euro aan. Buitenlandse spelers zoals Degiro (2 euro) of de mobiele speler Bux zijn wel nog altijd goedkoper voor dit soort transacties.

Zowel Re=Bel als ING België mikt met hun prijzen vooral op jonge beleggers die veeleer kleine transacties doen. Naarmate de bedragen hoger liggen, lopen de kosten die beleggers wordt aangerekend snel op.

Voor een order van 5.000 euro betaalt een belegger bij het nieuwe platform van ING 17,50 euro. Dat is in het Belgische brokerlandschap eerder aan de dure kant. Voorts rekent het nieuwe platform, in tegenstelling tot de meeste andere onlinebrokers, ook een bewaarloon aan.

Het nieuwe beleggingsoffensief van ING België is opmerkelijk. De bank zag jarenlang geen brood in extra diensten voor de doe-het-zelfbelegger. Dat ze nu wel op die niche mikt, is niet toevallig. De aanhoudende stijging van de aandelenmarkten geeft Belgen, en zeker jongeren, almaar meer zin om te beleggen. Tegelijk zet de hoge inflatie spaarders ertoe aan op zoek te gaan naar producten die hen een hoger rendement opleveren.

Grootbanken zijn maar wat blij met die trend: zij klagen al jaren dat de enorme bedragen die de Belg op zijn spaarboekje parkeert hen handenvol geld kost. Daarom sporen ze hun klanten aan meer te investeren in beleggingsproducten waar ze commissies op kunnen verdienen.

1 euro minimumkosten ING België verlaagde de minimumkosten voor transacties op Euronext naar 1 euro.

ING België biedt met Self Invest niet alleen de mogelijkheid om te beleggen in individuele aandelen. Het wil ook meer inspelen op de groeiende vraag naar fondsen en trackers, beursgenoteerde beleggingsfondsen die de evolutie van een index volgen. Het is de bedoeling dat alle beleggingsklanten van ING overschakelen op het nieuwe platform en kunnen profiteren van de gunstigere tarieven.

Groeiende populariteit

De populariteit van beleggen valt ook af te leiden uit de jaarcijfers van de belangrijkste beleggingsplatformen. Re=Bel telde zes maanden na de start in juli 35.000 nieuwe gebruikers.

Ter vergelijking: Saxo Bank telde eind vorig jaar zo’n 85.000 klanten in ons land. KBC geeft geen absolute cijfers over het aantal gebruikers van zijn onlinebeleggingsplatform Bolero. Maar de bank zegt wel dat Bolero vorig jaar 27 procent meer gebruikers telde dan in 2020.