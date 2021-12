James Cayne, het gezicht van het debacle bij Bear Stearns, is overleden

James Cayne, die de Amerikaanse bank Bear Stearns naar de ondergang leidde, is overleden.

Cayne was jaren lang het boegbeeld van het New Yorkse beurshuis Bear Stearns, waar hij in 1969 aan de slag ging. Hij klom er op tot CEO en stond tot 2007 te boek als een van de sterren op Wall Street. In 2006 boekte Bear Stearns nog een recordwinst van 2,1 miljard dollar. Cayne kreeg dat jaar 40 miljoen dollar aan bonussen uitbetaald.

Maar daarna ging het compleet mis en ging het bedrijf bijna ten onder aan de subprimecrisis die in 2007 losbarstte. In het vierde kwartaal van dat jaar was er 854 miljoen dollar verlies, het eerste kwartaalverlies in de geschiedenis van het bedrijf.

Cayne trok onder druk zijn conclusies, zette een stap opzij maar bleef wel overeind als voorzitter. Twee maanden later werd het bedrijf opgekocht door JPMorgan Chase voor amper 10 dollar per aandeel, een fractie van de aandelenkoers (170 dollar) op de piek.

Bridge en joints

De manier waarop Cayne Bear Stearns leidde in het midden van een financiële crisis was beschamend. Dat Cayne op een moeilijk moment, toen twee van de hefboomfondsen van Bear Stearns over de kop gingen door de kredietcrisis, de helft van zijn werkdagen op de golfbaan en achter de bridgetafel doorbracht, schaadde het imago van Bear Stearns zwaar.