Ondernemers krijgen juridisch advies via KBC-app

Het advocatenbureau Monard Law sluit de handen in elkaar met KBC om ondernemers juridisch advies te verlenen via de mobiele app van de bank en verzekeraar. 'Lang niet iedereen beschikt over een bedrijfsjurist. Dit werkt drempelverlagend.'

Ondernemers die klant zijn bij KBC en met vragen zitten over een failliete klant of willen weten wat ze moeten doen om in orde te zijn voor een fiscale inspectie, kunnen daar voortaan juridisch advies over inwinnen via hun smartphone of tablet. De bank en verzekeraar KBC heeft daarover een partnership gesloten met Monard Law, een van de grotere onafhankelijke advocatenkantoren in ons land.

Ondernemers die over een bepaalde kwestie piekeren, kunnen via de app een adviesgesprek bij Monard reserveren. 'Klanten sturen vooraf hun vraag door en kunnen via de app ook de nodige documenten opladen zodat onze advocaten zich kunnen voorbereiden', zegt Karen Braeckmans, de CEO van Monard Law.

'Binnen twee dagen leggen wij dan een afspraak op afstand vast met een van onze experten.' Zo'n afspraak is voor alle duidelijkheid niet gratis: een adviesgesprek van een uur kost 195 euro, btw niet inbegrepen.

Drempel verlagen

Braeckmans ziet het initiatief als een manier om klanten te bereiken voor wie de drempel om een advocaat op te zoeken anders vrij hoog is. 'België telt ongeveer 1 miljoen ondernemingen. Ik schat dat 2.000 à 3.000 daarvan een bedrijfsjurist in huis hebben. Behalve bij de oprichting van hun bedrijf hebben ondernemers vaak ook geen advocaat nodig. Tot er een probleem opduikt, en dan moeten ze vaak via via iemand zien te vinden. Natuurlijk is dit project interessant voor ons. Maar het werkt volgens mij drempelverlagend voor de hele advocatuur.'