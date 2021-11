KBC pompt 1 miljard euro in Bulgarije

De bank-verzekeraar KBC neemt het Bulgaarse Raiffeisenbank EAD over voor 1 miljard euro. Met de overname zit het de marktleiders in het Oost-Europese land op de hielen

Terwijl KBC eerder dit jaar nog verraste met een exit uit Ierland, zet de bank-verzekeraar wel fors in op die andere belangrijke thuismarkt na België: Centraal- en Oost-Europa.

De groep doet nu een grote sprong voorwaarts in Bulgarije: KBC legt ruim 1 miljard euro op tafel voor Raiffeisenbank EAD. Dat zijn de Bulgaarse activiteiten van het Oostenrijkse Raiffeisenbank.

1.015 miljoen overnamebedrag KBC betaalt 1.015 miljoen euro in cash voor de Bulgaarse activiteiten van Raiffeisenbank.

De transactie - KBC betaalt 13 keer de geschatte winst van 2022 en 1,64 keer de boekwaarde - omvat ook de Bulgaarse leasing- en vermogensbeheerdochters van Raiffeisen. KBC tekent daarmee voor de op twee na grootste Belgische overnamedeal van het jaar.

Raiffeisen zegt zijn Bulgaarse activiteiten van de hand te willen doen om zo kapitaal vrij te maken dat de bank aan het werk wil zetten in markten die ze strategisch belangrijker acht.

KBC verwacht de overname tegen midden volgend jaar te kunnen afronden. Als dat lukt, dan verdubbelt de groep nagenoeg in omvang in het Oost-Europese land. KBC is al sinds 2007 actief in Bulgarije. Na de overname van de lokale speler UBB eind 2016 wist het een marktaandeel te verwerven van iets meer dan 10 procent. Dankzij de overeenkomst met de Oostenrijkers kan KBC dat marktaandeel opdrijven tot 18 procent.

'Dat is heel dicht bij de nummers een en twee', zegt de Belgische groep maandagochtend in een persbericht. Die Bulgaarse nummers een en twee hebben een marktaandeel van van respectievelijk 19,8 en 18,4 procent.

Synergievoordelen

Via dochter DZI is KBC al de grootste verzekeringsgroep in Bulgarije. Afgelopen zomer rondde KBC de overname af van de Bulgaarse activiteiten van de Nederlandse NN Group. Dankzij de overname die maandag werd aangekondigd kan KBC zijn distributienetwerk vergroten om bank- en verzekeringsproducten te verkopen in Bulgarije.

Schermvullende weergave

Als de overname goedgekeurd wordt, zullen de Bulgaarse activiteiten van Raiffeisen worden gefuseerd met die van dochter UBB. Dat biedt meteen ook synergievoordelen. KBC verwacht dat de nieuwe Bulgaarse activiteiten volgend jaar al voor 22 miljoen euro zullen bijdragen tot de winst. In 2024 zou dat 29 miljoen euro zijn, terwijl KBC voor de periode tussen 2025 en 2031 op een jaarlijkse bijdrage van 25 miljoen euro rekent.

De Bulgaarse activiteiten zijn in omvang nog totaal niet te vergelijken met die van Tsjechië, KBC's belangrijkste thuismarkt in Centraal- en Oost-Europa. Terwijl Tsjechië in het derde kwartaal goed was voor een nettowinst van 209 miljoen euro, leverde Bulgarije in dezelfde periode een nettowinst van 33 miljoen euro op.

De groeicijfers die Bulgarije over het derde kwartaal voorlegde, waren een pak hoger dan bij de meeste andere dochters van KBC.

Bulgarije vertegenwoordigt ook slechts 2,3 procent van KBC's totale kredietportefeuille, tegenover 54,3 procent voor België en 17,4 procent voor Tsjechië.

Maar het derdekwartaalrapport dat groep vorige week vrijdag publiceerde, zet het groeipotentieel van het land nog eens dik in de verf. KBC verstrekte in het derde kwartaal 11 procent meer leningen in Bulgarije in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De hypotheekportefeuille groeide met 12 procent en de bank trok in Bulgarije ook een kwart meer deposito's aan. Groeicijfers die een pak hoger liggen dan bij de andere dochters van de groep.