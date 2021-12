Monte dei Paschi plant kapitaalverhoging in 2022

In die periode wacht de financiële instelling een fikse herstructureringsoperatie, klonk het. Via een plan van vrijwillig vertrek hoopt ze bijvoorbeeld elk jaar zowat 275 miljoen euro op personeelskosten te besparen.

Reddingsoperatie

Die houden MPS stevig in de gaten sinds de Italiaanse overheid in 2017 5,4 miljard euro in de instelling pompte en haar op die manier voor een faillissement behoedde. In ruil voor groen licht voor die reddingsoperatie eiste de Europese Commissie dat Rome zijn belang van 64 procent in de oudste bank ter wereld tegen eind 2021 weer van de hand zou doen.