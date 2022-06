Het Nederlandse Citysafes heeft in ons land in twee maanden tijd zes kluizenzalen geopend. Het wil tegen eind 2023 twintig vestigingen met 10.000 kluizen. Het speelt in op de tendens van banken om hun kluizenzalen mondjesmaat af te stoten. ‘Elke Belg moet op maximaal twintig minuten rijden van een kluis wonen.’