NewB lanceert eigen duurzaam beleggingsfonds

Net als de traditionele spelers in de branche probeert nu ook de alternatieve Belgische bank NewB een beleggerspubliek aan te spreken.

NewB, de nieuwe coöperatieve groep die zich toelegt op ethisch bankieren, biedt zijn klanten sinds maandag ook duurzame beleggingen aan. Wie bij de jonge bank een rekening heeft, kan vanaf 20 euro beleggen in NewB Invest.

Het beleggingsfonds wordt in opdracht van NewB beheerd door een Luxemburgse groep en mag volgens de Europese duurzaamheidsregels tot de groenste jongens in de branche worden gerekend. Slechts een minderheid van de duurzame fondsen die in ons land worden aangeboden behoort tot die erg strikte categorie, is te horen bij NewB.

Het nieuwe beleggingsfonds van NewB mag volgens de Europese duurzaamheidsregels tot de groenste jongens in de branche worden gerekend.

Het nieuwe fonds investeert alleen in ondernemingen die klimaatverandering helpen tegen te gaan en bijdragen aan de overgang naar een circulaire economie, zegt NewB. Tegelijk worden bedrijven in bijvoorbeeld de wapen-, tabaks- of fossiele brandstoffenindustrie uitgesloten. De ondernemingen waarin wél wordt geïnvesteerd, moeten het best presteren in duurzaamheid, zegt de Brusselse bank.

Trage start

NewB verkreeg pas vorig jaar een banklicentie nadat het 35 miljoen euro had kunnen ophalen bij coöperanten. Sinds april kan ook het grote publiek klant worden bij de bank. NewB biedt naast betaalkaarten en zicht- en spaarrekeningen ook groene leningen aan. Via partnerships met gespecialiseerde makelaars kunnen klanten ook een auto-, een woning- of een fietsverzekering afsluiten.

Sinds de start wist NewB ruim 116.000 coöperanten aan te trekken. Maar voorlopig is maar 14 procent ook klant geworden, leert een recente mail die NewB naar zijn coöperanten stuurde. Elke week zouden er wel 300 nieuwe klanten bijkomen.

300 NewB krijgt er elke week 300 nieuwe klanten bij.

‘Net als op veel plaatsen hadden ook wij wat vertragingen het afgelopen jaar, onder meer met de lancering van onze betaalkaarten’, geeft NewB-woordvoerster Sigrid Gulix toe. 'Maar sinds we deze herfst een campagne zijn begonnen, zien we de zaken versnellen. Mensen hebben ook gewacht tot we meer producten konden aanbieden. Volgend jaar willen we nieuwe diensten aanbieden voor professionele klanten.'