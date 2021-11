Nieuwe app moet dam opwerpen tegen phishers

Belgen die mails, sms'jes of WhatsApp-berichten ontvangen, kunnen dat al een achttal jaar melden aan het onlinemeldpunt safeonweb.be. Het Centrum voor Cybersecurity België, dat toeziet op de cyberveiligheid in ons land, blokkeert op basis van die meldingen dan frauduleuze sites van phishers, oplichters die je bankgegevens proberen te ontfutselen door zich voor te doen als bijvoorbeeld een bank of een belastingdienst.

Als een nieuwe phishingaanval plaatsvindt - tegenwoordig doen heel veel valse waarschuwingen van de inlogdienst Itsme de ronde - zal de app gebruikers daarvoor verwittigen via een pushbericht. De Safeonweb-app waarschuwt gebruikers ook als blijkt dat het wifinetwerk waarop de gebruiker zich heeft geregistreerd geïnfecteerd is. 'Phishers gaan steeds slimmer te werk', zegt Miguel De Bruycker van het CCB. 'De fraude wordt steeds complexer en de schade die ze aanrichten wordt steeds groter.'

Voor de nieuwe app werkt het CCB samen met de Belgische bankenkoepel Febelfin en met de Cyber Security Coalition, een kenniscentrum waar 121 verschillende organisaties bij zijn aangesloten. De drie lanceerden dinsdag ook een campagne om mensen meer bewust te maken van de gevaren van phishing. Dat is nodig, want nog altijd heeft een opvallend groot aantal Belgen nog nooit van het fenomeen gehoord, leren cijfers van Febelfin. Eind vorig jaar wist 12 procent van de Belgen niet wat phishing was, bij jongeren tussen 16 en 30 jaar was dat zelfs 30 procent.