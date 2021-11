Optima-baas Piqueur bijt in het zand bij Gentse hof van beroep

Jeroen Piqueur, de oprichter en gewezen topman van de Gentse bank Optima, lijdt een gerechtelijke nederlaag in een aanslepende discussie over een persoonlijke waarborg van 20 miljoen euro.

De waarborg waar de discussie om draait, is een persoonlijke garantie die Piqueur in 2014 aan Optima gaf. Optima, dat in 2016 failliet ging, had die garantie nodig opdat de Nationale Bank het licht op groen zou zetten voor een financieel herstelplan voor de Gentse groep. Omdat Optima over de kop is gegaan, eisen de curatoren dat zij die 20 miljoen euro uitbetaald krijgen.