Register met bankrekeningen drie keer meer ingekeken in 2021

Het register met alle bankrekeningen en verzekeringscontracten van Belgen werd in 2021 liefst 153.000 keer geraadpleegd. Dat is drie keer zoveel als in 2020.

Veel heeft te maken met de uitbreiding die de regering in 2020 doorvoerde. Sinds de zomer van dat jaar hebben niet alleen de fiscus, maar ook de federale overheidsdienst Justitie, de gerechtsdeurwaarders en de notarissen toegang tot het register, telkens onder voorwaarden. Bij de notarissen bijvoorbeeld kan een consultatie alleen bij de aangifte van een nalatenschap.

De notarissen namen in 2021 meer dan de helft van de inzages (87.141) voor hun rekening. ‘Alleen als de cliënten ons verzoeken de aangifte van de nalatenschap op te maken, doen we een opzoeking. Elke notaris heeft toegang tot de applicatie, maar er wordt wel nagegaan of de persoon voor wie een opzoeking gebeurt overleden is’, zegt Bart Azare, de woordvoerder van Notaris.be.

Op de tweede plaats volgt de fiscus, die het register vorig jaar bijna 52.000 keer inkeek. Dat is 5 procent meer dan in 2020. Die consultaties gebeuren bij een vermoeden van fiscale fraude en alleen na toestemming van ambtenaren met een hogere functie. Het aantal raadplegingen van de federale overheidsdienst Justitie vervijfvoudigde in 2021 tot meer dan 10.000.

Voor alle duidelijkheid: het aantal raadplegingen komt niet noodzakelijk overeen met het aantal personen. Soms gebeurt voor dezelfde persoon meer dan één opzoeking.

Verzet

Tegen de massale raadplegingen komt almaar meer verzet, zeker omdat het register binnenkort nog meer gevoelige data zal bevatten. Vandaag staan in het register alleen rekeningnummers, maar eind deze maand zullen de banken ook alle saldo's moeten doorspelen aan de Nationale Bank, die de databank beheert. Dat betekent dat het register zal onthullen hoeveel geld op uw rekeningen staat, hoeveel u hebt geleend en hoeveel kapitaal uw levensverzekeringen omvatten.

De wetgeving en de controlemechanismen zijn heel flou en de massale raadplegingen bewijzen hoe vlot het register al toegankelijk is. Dat straks ook de saldo's van bankrekeningen te grabbel liggen, is onaanvaardbaar. Charlotte Lardenoit Advocate bij Sansen International Tax Lawyers

Volgens fiscaal advocaten zet deze uitbreiding de privacy van de burger verder op de helling. ‘De wetgeving en de controlemechanismen zijn heel flou en de massale raadplegingen bewijzen hoe vlot het register toegankelijk is. Dat straks ook de saldo's van bankrekeningen te grabbel liggen, is onaanvaardbaar', zegt Charlotte Lardenoit, advocate bij Sansen International Tax Lawyers.