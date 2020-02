's Werelds grootste investeerder wil Nederlandse bank NIBC kopen

De Amerikaanse private-equityreus Blackstone heeft anderhalf miljard veil om NIBC binnen te halen. In België is NIBC actief als online spaarbank en kredietverstrekker.

De kans is reëel dat Blackstone, 's werelds grootste investeerder met wereldwijd ruim 500 miljard aan activa onder beheer, NIBC effectief in handen krijgt.

In een persbericht liet NIBC vrijdagochtend weten dat ze het bod van Blackstone ondersteunen. De Amerikaanse bank is bereid 9,85 euro per aandeel op tafel te leggen voor NIBC, in totaal goed voor zo'n 1,45 miljard euro. Op de beurs van Amsterdam veerde het aandeel NIBC vrijdag fors op na de bekendmaking van het bod.