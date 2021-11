Sparen bij NIBC: van prijsbreker tot minimumrente

NIBC bij de beursgang in Amsterdam in 2018. Eerder dit jaar verdween NIBC van de beurs na een bod van Blackstone.

Belgische rentejagers kunnen niet meer terecht bij NIBC nu de Nederlandse spaarbank de rentevergoeding op haar gewone spaarboekje terugbrengt tot het wettelijke minimum van 0,11 procent.

Exact tien jaar geleden kwam NIBC Direct naar België als prijsbreker in spaarboekjes. NIBC verleidde de spaarder toen met een totale rentevergoeding van 3 procent. In de loop der jaren is de spaarrente - samen met de marktrente - gekelderd. Wel bleef NIBC bij de interessantste spelers. Daar komt verandering in, na het jongste persbericht vorige week over een nieuwe renteverlaging - eufemistisch altijd 'rentewijziging' gedoopt.

Op het gewone spaarboekje van NIBC valt de rentevergoeding vanaf 24 november terug tot het wettelijk minimum: 0,01 procent basisrente en 0,10 getrouwheidspremie. Lager kan dus niet. De getrouwheidspremie is pas verworven als het geld 12 maanden blijft staan.

Ook op het niet-gereglementeerde spaarboekje Direct Flex valt vanaf 24 november de nettovergoeding terug tot 0,11 procent. Die wordt wel dagelijks verdiend, want dat spaarboekje bestaat alleen uit een basisrente, die vandaag bruto 0,30 procent bedraagt en vanaf 24 november zakt naar 0,16 procent. Omdat er geen premie is, is er 30 procent roerende voorheffing van kracht. Na de aangekondigde renteverlaging vorige week schrapte Test-Aankoop Invest dit boekje uit haar favorietenlijst.

NIBC Direct heeft nog een derde boekje, de Getrouwheidsrekening, waarop de basisrente 0,05 procent bedraagt en de premie halveert van 0,20 naar 0,10 procent.

'De keuze om de rente op twee van de drie rekeningen op het minimum te zetten heeft alles te maken met gezond bankieren', reageert Ann Merckx, hoofd NIBC Bank België. 'Het rentebeleid van de Europese Centrale Bank heeft sparen voor alle banken ontzettend duur gemaakt. Bovendien bepalen we ons prijsbeleid over de landsgrenzen heen. Zelfs het Belgische minimum van 0,11 procent is hoog in verhouding tot Nederland en Duitsland.' Merckx wijst er ook op dat aan de rekeningen kosten noch voorwaarden zijn verbonden. 'Dat lees je niet af uit de rankings.'

Na het wegvallen van NIBC blijven MeDirect en Santander over als voornaamste prijsbrekers. MeDirect Maandsparen Max biedt 0,05 procent basisrente en 0,65 procent premie, maar daarop mag je maar 5.000 euro per maand storten. Het getrouwheidsboekje van Santander, Vision +, komt in de buurt met 0,05 procent basisrente en 0,55 procent premie. Wie vooral belang hecht aan een hoge basisrente kan terecht bij het Vision-boekje van Santander (0,25% basisrente + 0,1% premie) en MeDirect Dynamic Sparen (0,20% basisrente en 0,1% premie). Op dat laatste boekje mag maximaal 30.000 euro.