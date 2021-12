Strafrente leverde banken al 165 miljoen euro op

De Belgische banken boekten het voorbije anderhalf jaar 165 miljoen euro aan inkomsten door klanten met te veel cash op de rekening een negatieve rente aan te rekenen. Dat leren cijfers van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V).

De Belgische banken voeren al een tijd negatieve rentevoeten in voor vermogende klanten, bedrijven en organisaties die te veel cash op hun rekening hebben staan. Hoogst uitzonderlijk, want jarenlang pakten banken uit met aantrekkelijke voorwaarden om zo veel mogelijk spaargeld aan te trekken. Dat zetten ze daarna tegen hogere tarieven om in leningen.

Die bedragen vertegenwoordigen respectievelijk 2 en 2,5 procent van de winst die de banken maakten in die twee periodes.

Maar het aanhoudende lagerenteklimaat en de goedkopegeldpolitiek van de Europese Centrale Bank (ECB) zetten dat verdienmodel op zijn kop. Nieuwe inkomstenbronnen aanboren blijft moeilijk - de bankenwaakhond EBA waarschuwde vorige week nog dat de lage rente de winstgevendheid van de sector onder druk blijft zetten.

Tegelijk moeten banken zelf een negatieve rente van 0,5 procent betalen als ze geld dat ze niet meteen in kredieten kunnen omzetten bij de ECB parkeren. Aanvankelijk rekenden banken die kosten door aan grote bedrijven met te veel cash op hun rekening. Maar intussen is dat ook almaar vaker het geval voor kleinere ondernemingen, vermogende klanten, vzw's, scholen en andere rechtspersonen. Doorgaans wordt een negatieve rente van 0,5 procent aangerekend vanaf 250.000 euro, al verschilt de drempel van bank tot bank en van klant tot klant.

Uit een antwoord van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) op een parlementaire vraag van Groen-Kamerlid Dieter Vanbesien blijkt dat die strafrente op deposito's de banken het voorbije anderhalf jaar 165 miljoen euro aan inkomsten heeft opgeleverd.

In 2020 boekten de Belgische banken 86 miljoen euro door een negatieve rente aan te rekenen, antwoordde Van Peteghem op de parlementaire vraag. In de eerste zes maanden van dit jaar ging het al om 79 miljoen euro. 'Die bedragen vertegenwoordigen respectievelijk 2 procent en 2,5 procent van de nettowinst van de sector over die periodes', zegt de minister.

Van Peteghem wijst er in zijn antwoord op dat de negatieve rente die de banken aanrekenen conform de regelgeving is. Scholen, of andere instellingen die zo'n negatieve rente aangerekend krijgen, kunnen altijd over andere voorwaarden onderhandelen of op zoek gaan naar een andere bank die ze niet aanrekent, is de boodschap.

Strafrente aanrekenen volstaat niet om de kosten te compenseren die de lage rente en het ECB-beleid met zich meebrengen, valt in bankierskringen te horen.

Van Peteghem voegt daaraan toe dat de Belgische banken hun negatieve rentevoeten vooral toepassen op de grote deposito's van kredietinstellingen en andere financiële instellingen 'en nauwelijks op de deposito's van de huishoudens'.

Strafrente aanrekenen volstaat niet om de kosten te compenseren die de lage rente en het ECB-beleid met zich meebrengen, valt in bankierskringen te horen. Geert Gielens, hoofdeconoom bij de bankenkoepel Febelfin, schat dat de Belgische banken sinds januari 2020 al 475 miljoen euro hebben betaald om cash die ze niet aan het werk kunnen zetten bij de ECB te parkeren. In dat cijfer wordt wel geen rekening gehouden met het feit dat banken ook aan spotgoedkope voorwaarden kunnen lenen als ze garanties geven dat ze voldoende kredieten verstrekken aan gezinnen en bedrijven. De rente op die leningen is zelfs negatief, wat wil zeggen dat Frankfurt de banken betaalt om bij de ECB te lenen.

'Maar daarnaast worden deposito's in België ook gebruikt als basis om te berekenen welke belastingen banken moeten betalen, net zoals hun bijdrage aan het depositogarantiestel en aan de Europese afwikkelingsautoriteit SRB', zegt Gielens. 'Omdat de spaartegoeden blijven toenemen, zitten de banken ook daar met een structureel probleem.'

Schoolbesturen

Almaar meer organisaties krijgen van hun bank te horen dat ze een negatieve rente moeten betalen als ze te veel geld op hun rekening hebben staan. Vorige maand trokken de scholen uit zowel het katholieke net als het gemeenschapsonderwijs aan de alarmbel omdat vinden dat dat beleid van de banken aan hun werkingsmiddelen vreet.

Schoolbesturen ontvangen hun werkingsmiddelen voor een volledig werkjaar in twee schijven van de Vlaamse overheid. Die middelen worden gebruikt om ondersteunend personeel of energiefacturen te betalen. Maar door de manier waarop ze worden gefinancierd ontstaan twee keer per jaar pieken op hun rekeningen. De banken proberen die cashbergen af te toppen met een strafrente.

