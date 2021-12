'Topbankier Credit Suisse schond coronaregels tweemaal'

António Horta-Osório, de voorzitter van de Zwitserse bankreus Credit Suisse, heeft de coronaregels twee keer geschonden. Dat blijkt volgens het persbureau Reuters uit een intern onderzoek.

De Portugese topbankier Horta-Osório (57), de gewezen CEO van Lloyds Banking Group, is sinds april de voorzitter van de raad van bestuur van Credit Suisse. Hij is de eerste niet-Zwitser met die topfunctie. Horta-Osório werd aangetrokken om schoon schip te maken bij de Zwitserse groep, die in het voorjaar miljarden verloor door twee financiële debacles.

Horta-Osório ging in juli opnieuw in de fout met een bezoek aan Groot-Brittannië voor een tennismatch op Wimbledon.

Nu is Horta-Osório zelf de oorzaak van negatieve publiciteit. Onlangs raakte bekend dat hij eind november de Zwitserse coronaregels schond met een korte trip naar het Alpenland. Hij kwam er aan op 28 november en vertrok weer op 1 december, ook al diende hij tien dagen in quarantaine te gaan.

Geen uitzondering

Hij werkte zich in de nesten door te zeggen dat de schending niet bewust gebeurde, waarna een Zwitserse krant onthulde dat hij bij aankomst contact had opgenomen met de overheid en vergeefs had geprobeerd onder de regels uit te komen. Hij kreeg te horen dat ze geen uitzondering voor hem zouden maken. De bankier riskeert een boete tot 5.000 Zwitserse frank (ongeveer 4.800 euro).

-25% Het aandeel van de bank gaf dit jaar zowat een kwart prijs, terwijl dat van rivaal UBS met 30 procent steeg.

Als klap op de vuurpijl startte Credit Suisse een intern onderzoek op dat volgens Reuters aan het licht bracht dat Horta-Osório in juli nog eens in de fout ging met een bezoek aan Groot-Brittannië voor een tennismatch op Wimbledon. Hij moest ook daar in quarantaine, maar deed dat niet. Twee bronnen zeiden aan het persbureau dat de bevindingen van het onderzoek kort voor Kerstmis werden overgemaakt aan het auditcomité van de raad van bestuur van Credit Suisse. Dat moet nu beslissen wat er dient te gebeuren.

Aandeelhouder

Woordvoerders voor de bank en de voorzitter weigerden commentaar te geven. De investeerder Harris Associates, de derde grootste aandeelhouder van Credit Suisse, liet wel weten 100 procent achter Horta-Osório te staan.