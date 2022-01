Universele bankdienst voor niet-digitale klanten van start

Elf banken in ons land bieden voortaan een universele bankdienst aan. Dat moet bankieren voor niet-digitale klanten betaalbaar houden.

De bankenkoepel Febelfin en de federale regering bereikten vorige zomer een akkoord over de invoering van een universele bankdienst. Die moet niet-digitale cliënten garanties bieden dat ze tegen aanvaardbare tarieven toch op de diensten van hun bank kunnen blijven rekenen.

60 EURO Het pakket mag maximaal 60 euro per jaar kosten, eventueel aangevuld met een maandelijks bedrag voor het verzenden van rekeninguittreksels.

De universele bankdienst is geregeld via een charter en dus niet bij wet. Hij mag niet verward worden met de basisbankdienst, die klanten het wettelijke recht geeft op een betaalrekening bij een bank. Een van de voorwaarden voor de basisbankdienst is dat de klant geen zichtrekening heeft bij een andere bank en geen andere rekeningen heeft met meer dan 6.000 euro.

Welke banken nemen deel?

Elf banken bieden de dienst aan. Het gaat om de vier grootbanken BNP Paribas Fortis, KBC (met de Brusselse en Waalse poten), Belfius en ING, samen met de vijf subtoppers Argenta, Crelan, AXA Bank (nog aparte rekeningen met Crelan), Beobank en Bpost Bank. Ook de twee kleinere spelers VDK en CPH doen mee.

Zo wordt 95 procent van de markt afgedekt. De andere financiële instellingen - onder meer Degroof Petercam, Nagelmackers, Europabank, Aion en MeDirect - kunnen later nog aansluiten, maar zijn daar niet toe verplicht.

Wat houdt de minimale dienstverlening in?

Het pakket dat de banken aanbieden, moet enkele minimale diensten omvatten: een debetkaart en per jaar minstens 60 manuele verrichtingen aan het loket en minstens 24 geldopnemingen aan een automaat van de bank. De mogelijkheid van gratis domiciliëring van facturen en gratis doorlopende betalingsopdrachten wordt bovendien aangemoedigd. Ook moeten de banken op verschillende manieren rekeninguittreksels ter beschikking stellen.

Hoeveel kost de dienst?

Het pakket mag maximaal 60 euro per jaar kosten, eventueel aangevuld met een maandelijks bedrag voor het verzenden van de rekeninguittreksels. Tot het einde van het charter (30 juni 2024) kan er jaarlijks maximaal 6 euro bijkomen, zolang de 60 euro niet wordt overschreden.

Als het aantal manuele verrichtingen een vooraf bepaald aantal (minimaal 60) overschrijdt, bedraagt de prijs per bijkomende verrichting maximaal 1 euro. Als de bank niet over automaten beschikt om papieren uittreksels te printen, kan de klant kiezen voor een maandelijkse verzending per post. De kosten zijn voor de klant, maar ook daarvoor is een maximumbedrag vastgelegd.

Wat zijn de voorwaarden bij de verschillende banken?

Verscheidene financiële instellingen baseren de universele bankdienst op hun bestaande aanbod. ING bijvoorbeeld breidt zijn Groene-Rekeningpakket uit van twaalf manuele verrichtingen naar zestig. De kostprijs bedraagt 4,50 euro per maand. Bij Crelan is de universele bankdienst ingebed in het Crelan Economy Pack.

Voor sommige banken was geen aanpassing nodig. Argenta gaat met zijn Silver-pakket al verder dan de eisen van de universele bankdienst. In dat pakket van 3,35 euro per maand zitten onder meer een kredietkaart en een verzekeringspakket, dat ook onlinebeveiliging en een onlineaankoopverzekering omvat. Er zijn geen beperkingen op manuele transacties en geldopnames.

Andere banken hebben een nieuw aanbod gelanceerd. KBC biedt een dienst aan van 3,25 euro per maand waarmee 24 keer gratis geld kan worden opgenomen aan de eigen automaten en aan neutrale Batopin-automaten. Het aanbod van Beobank (4,5 euro per maand) omvat een onbeperkt aantal handelingen aan het loket. In het aanbod van Bpost Bank (4,25 euro per maand) zit een onbeperkt aantal geldafhalingen aan de eigen automaten.