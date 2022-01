Waakhond waarschuwt banken geen buitenwipper te spelen

De EBA, de Europese toezichthouder die de spelregels voor de banken in de eurozone opstelt, waarschuwt dat financiële instellingen niet zomaar bedrijven mogen uitsluiten om hun witwasrisico's in te perken.

De boodschap van de EBA, voluit de European Banking Authority , is opmerkelijk. De voorbije jaren hebben de financieeltoezichthouders in de eurozone namelijk zwaar ingezet op de strijd tegen witwaspraktijken en de financiering van het terrorisme.

Veel banken werden gedwongen hun interne controlesystemen op punt te stellen en moesten loodzware boetes betalen als dat niet het geval was. Daarom spelen veel financiële instellingen vandaag liever op safe en verkiezen ze geen zaken te doen met sectoren en bedrijven die een slechte reputatie hebben op het gebied van het witwassen van zwart geld of de financiering van criminele activiteiten.

Daardoor is het voor onder meer gokbedrijven en diamantairs aartsmoeilijk om nog een bank te vinden. Zelfs voor voetbalclubs is het allesbehalve makkelijk om nog een rekening te openen.

Financiële stabiliteit

'De-risking - het niet verlenen van diensten aan klanten uit bepaalde risicogroepen - kan een rechtmatige manier zijn om de risico's te beheren', zegt de EBA in een mededeling . 'Maar het kan ook wijzen op een antiwitwasbeleid dat weinig efficiënt is en dat kan ernstige gevolgen hebben.'

Diensten weigeren aan klanten uit bepaalde risicogroepen kan een rechtmatige manier zijn om de risico's in een bank te beheren. Maar het kan ook wijzen op een antiwitwasbeleid dat weinig efficiënt is.

Het strenge risicobeleid van de banken is ook in België een gevoelige kwestie. België voerde in november 2020 een wet op 'basisbankdiensten' in. Bedrijven die door drie banken worden geweigerd, zouden toch een rekening kunnen afdwingen na een verzoek bij een basisbankdienstkamer.

Die wet moest in mei vorig jaar van kracht worden, maar dat is nog altijd niet gebeurd. Midden december veroordeelde de Brusselse rechtbank van eerste aanleg de Belgische staat zelfs omdat die basisbankdienst er nog altijd niet is. De uitspraak kwam er nadat een huisbaas voor prostituees in het Antwerpse Schipperskwartier een rechtszaak had aangespannen tegen de bankgroep BNP Paribas Fortis en tegen PS-minister van Economie Pierre-Yves Dermagne.