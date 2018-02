1.900 extra jobs in de bouw

Het is hoogconjunctuur in de bouw. Voor het eerst sinds 2011 is de tewerkstelling in de bouw vorig jaar opnieuw gestegen. Er kwamen 1.900 bouwvakkers bij.

Na jaren ellende heeft de bouw nog eens een boerenjaar achter de rug. ‘België verkeert volgens de Nationale Bank in een fase van hoogconjunctuur. Dat geldt ook voor de bouw’, aldus Robert de Mûelenaere, CEO van de Confederatie Bouw. Ook vanuit de Bouwunie, dat onder de koepel van Unizo kleinere bouwbedrijven vertegenwoordigt, kwam al een gelijkaardig signaal.

Vorig jaar groeide de productie in de bouw met ruim 2 procent. Voor 2018 rekent de Confederatie Bouw zelfs op een groei van meer dan 3 procent.

Het ondernemersvertrouwen in de bouw is flink verbeterd. Voor het eerste zijn er in de conjunctuurbeoordeling van de bouw evenveel optimisten als pessimisten. Dat heeft de sector in jaren niet meer gezien. Nog belangrijker is dat het orderboek beter is gevuld. Werk is nu verzekerd voor 5,9 maanden. Twee jaar geleden was dat nog maar 5,5 maanden. Als men rekening mee houdt dat de productiecapaciteit is uitgebreid, betekent dit dat er beduidend meer werk moet zijn op de markt.

Meer jobs

Meer opdrachten hebben ook een belangrijke impact op de tewerkstelling in de bouw. Sinds eind 2011 waren er in de bouw 20.000 jobs gesneuveld. In 2016 kwam de uitbodeming, met net onder de 200.000 jobs in loondienst, naast 75.000 zelfstandigen. Vorig jaar kwamen er dan 800 werknemers en 1.100 zelfstandigen bij.

Bij de start van de financiële crisis was de sector gedurende twee, drie jaar een van de sterkhouders van de Belgische economie, omdat de regering Leterme de bouw stimuleerde als antwoord op die crisis. Daarna ging het steeds moeilijker. Daar bovenop kwam nog de concurrentie uit het buitenland via het uithollen van het statuut van de detachering binnen de EU.

Sterke woningbouw

Door de economische groei stijgt de tewerkstelling, het consumentenvertrouwen en de koopkracht terwijl de hypothecaire rente historisch laag blijft. In Vlaanderen, veruit de belangrijkste woningbouwmarkt, komt er ook nog een nieuwe impuls aan. Veel kandidaat-bouwers hebben eind vorig jaar nog snel een hun aanvraag voor hun bouwvergunning hebben ingediend om de nieuwe verstrenging van de isolatie-eisen begin 2018 voor te zijn. De komende maanden zullen dus veel vergunningen worden afgeleverd en werven worden gestart. De bouw moet daar de komende maanden extra van profiteren.