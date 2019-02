103 jobs bedreigd bij bouwleverancier Fedrus

Het bedrijf deelde de intentie tot transformatie donderdag tijdens bijzondere ondernemingsraden mee. In Vilvoorde, Kampenhout en Manage zou de productie stoppen, omdat die productie van zinkbewerking naar gespecialiseerde regionale centra in Frankrijk, Duitsland en Slovakije zou gaan.

In Puurs, Kampenhout, Vilvoorde en Deinze zijn de logistieke activiteiten bedreigd. Er komt één centraal logistiek depot, waarschijnlijk in de grotere regio van het Noord-Franse Auby, in de regio van Rijsel en Lens. De locatie ligt nog niet vast, verduidelijkt een woordvoerster. Het is nog niet zeker of het centrum in Frankrijk komt, stelt ze.