135 werven te bezoeken tijdens Open Wervendag

Open Wervendag is een jaarlijkse imagocampagne van de Confederatie Bouw en wil de sector positief in de kijker zetten. De gekozen werven zijn voorbeeldprojecten en tonen heel concreet de innovatie en het vakmanschap van de bouw.

Blikvangers zijn onder meer het stedelijk zwembad in Ronse, Crematorium Polderbos in Oostende, de bouw van een stormwaterbekken van 8.000 m² in Sint-Pieters-Woluwe, de bouw van twee ziekenhuisvleugels van AZ Sint-Lucas in Gent en de restauratie en ombouw naar een multifunctionele Sint-Niklaaskerk met evenementenhal in Westkapelle.