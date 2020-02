3.500 extra jobs in de bouw

De bouw is in goede doen. In 2019 groeide de sector met 1,5 à 2 procent. Voor 2020 wordt een een versnelling tot 2 à 3 procent verwacht. Er kwamen in een jaar 3.500 jobs bij, het equivalent dat sneuvelde bij de sluiting van Renault Vilvoorde.

Het is lang geleden dat het vertrouwen bij de bouwbedrijven zo groot was. Begin dit jaar was het orderboek voor zes maanden gevuld. Dat heeft een forse impact op de tewerkstelling. In het derde kwartaal van 2019 waren er 13.800 vacatures, wat neerkomt op 5,9 procent van de totale werkgelegenheid in loondienst.

Ook vorig jaar werden veel extra medewerkers ingezet. Niet alleen omdat er meer werk was, ook omdat het aantal overuren niet meer houdbaar was. Tussen het vierde kwartaal van 2018 en het derde kwartaal van 2019 kwamen er 3.500 jobs (+1,2%) bij, waarvan 2.300 voor zelfstandigen. Er werken nu 313.000 mensen in de sector, van wie 74.000 zelfstandigen en 4.200 uitzendkrachten.

Ommekeer

De Confederatie Bouw ziet een rol voor de verlaging van de sociale lasten in de bouw begin 2017. Sindsdien werden 5.000 banen in loondienst gecreëerd. Tussen 2012 en 2015 waren er 17.000 jobs in de sector gesneuveld. ‘De explosieve groei van de gedetacheerde tewerkstelling uit lageloonlanden werd volledig omgebogen’, zegt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

Volgens de jongste officiële momentopname zijn er nog 35.000 gedetacheerden aan de slag. Dat cijfer vertegenwoordigt 11 procent van de werkgelegenheid in 2019. Het aantal detacheringen is sinds de piek in 2016 met 15.000 gedaald en lijkt te stabiliseren.

Woningbouwboom

De meeste deelsegmenten in de bouw doen het goed. Het volume in de residentiële woningbouw versnelt van 1,5 à 2 procent in 2019 tot 3,5 procent in 2020. Het volume van niet-residentiële werken daalde vorig jaar met 0,5 à 1 procent. Vooral de nieuwbouw had het moeilijker. Het segment van de niet-residentiële werken zou herleven met een groei van 0,5 à 1 procent in 2020.