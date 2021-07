Aannemer start eigen onderzoek naar ingestort schoolgebouw in Antwerpen

De lichamen van de vijf omgekomen arbeiders zijn intussen geborgen, maar de vraag naar de oorzaak van de instorting van het schoolgebouw in Antwerpen blijft. Het gerecht onderzoekt de zaak. Bouwbedrijf Democo start ook een eigen onderzoek.

Over het drama op de werf wil de woordvoerder van Democo in het belang van het onderzoek weinig kwijt. 'Het spreekt voor zich dat we een eigen onderzoek gestart zijn, naast het gerechtelijk onderzoek. Met eigen medewerkers en ook met externe specialisten.'

Democo is met zijn 800 medewerkers en een omzet van 189 miljoen euro in 2019 een van de grotere familiale bouwgroepen van het land. Het werd 42 jaar geleden opgericht in Hasselt door de families Demot en Houben en won de voorbije jaren enkele prijzen voor veiligheid op de werf. De groep is actief op een dertigtal werven en bouwde onder andere het provinciehuis van Antwerpen. Ze bouwt ook de nieuwe vliegtuigloodsen voor Defensie en herontwikkelt samen met Matexi de Leopoldskazerne in Gent tot een groot wooncomplex.

Democo heeft ook vestigingen in Polen en Portugal. Driekwart van zijn medewerkers werkt in België; zij hebben bijna allemaal de Belgische nationaliteit. Net als vele andere bouwbedrijven in ons land werkt Democo vaak met onderaannemers, die massaal met werknemers uit landen als Portugal, Polen, Roemenië of Bulgarije werken. Dat verklaart mede waarom er geen personeelsleden van Democo Group onder de slachtoffers zijn.

Tegen de achtergrond van het drama dat zich heeft afgespeeld, is het geven van commentaar momenteel niet gepast. Francis Catteeuw CEO Compagnie-0

Ook bij Compagnie-0, het betrokken architectenbureau uit Gent, wil men geen commentaar kwijt. Tegen de achtergrond van het drama dat zich heeft afgespeeld, is dat niet gepast', zegt Francis Catteeuw, oprichter en CEO van het bureau. Compagnie-0 bouwde al heel wat scholen voor Scholen van Morgen, het grote scholenbouwproject van de Vlaamse overheid.

De essentie De Democo Group uit Hasselt, de hoofdaannemer van de ingestorte school, is een stevig uitgebouwde groep met 800 medewerkers in België (600), Polen en Portugal.

Het realiseerde in 2019 een omzet (aannemerij) van 189 miljoen euro en een ebitdamarge van 1,5 procent.

Het kan een reeks diverse referenties voorleggen, waaronder het Provinciehuis in Antwerpen.

Het had tot nu toe een onberispelijke reputatie en behaalde safety awards en onlangs een award voor 'best workplace'.

Verzekering

Behalve het grote menselijke leed is er zware materiële schade. Dat is werk voor de verzekeringssector. 'In dit dossier moeten de fouten en aansprakelijkheden nog bepaald worden. Dat kan voor een deel van dit verhaal lang duren', zegt Alex Pire, directeur van de divisie Niet-Leven bij Federale Verzekering, dat veel projecten in de bouwsector verzekert. Twee belangrijke types van verzekeringen komen aan bod: Algemeen BouwPlaatsRisico (ABR-verzekering) en de arbeidsongevallenverzekering.

Volgens onze informatie is er een ABR-verzekeraar voor het ingestorte schoolgebouw in Antwerpen. Die zal de afbraak en heropbouw op zich nemen, een factuur die oploopt. Een school bouwen kost snel 10 miljoen euro of meer (2.000 euro per vierkante meter). Een ABR-verzekeraar kan zich normaal niet verhalen op de ‘verantwoordelijke’ die de ABR-verzekering nam (de aannemer, onderaannemers, het studiebureau enzovoort). Democo wil niet communiceren wie haar verzekeraar(s) is of zijn.

We hebben de voorbije jaren safety awards gewonnen, ons toegekend door de grootste aannemers. Thomas Bijnens Communicatieverantwoordelijke Democo Group

De slachtoffers (de overleden en gewonde bouwvakkers) vallen onder de arbeidsongevallenverzekering. De arbeidsongevallenverzekeraars kunnen zich verhalen op de verantwoordelijken voor het schadegeval, wanneer bepaald is wie dat zijn. De slachtoffers onder arbeidsovereenkomst zullen vergoed worden door hun arbeidsongevallenverzekeraar.

In zo'n complex bouwdossier zijn veel partijen betrokken: de hoofdaannemer, onderaannemers, architecten, studiebureaus, controleorganismen enzovoort. Die discussies kunnen jaren aanslepen. Dat leidde in het verleden, zoals bij de gasontploffing van Gellingen, vaak tot pijnlijke situaties van slachtoffers die jaren later nog altijd niet volledig waren vergoed.