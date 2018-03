Aantrekkende bouw doet Etex wereldwijd fors groeien

De heropleving van de wereldeconomie en de toenemende bouwactiviteit doet de Kempense bouwmaterialengroep Etex fors groeien, in omzet maar meer nog in winstgevendheid.

Etex is wereldwijd aanwezig op de bouwmarkten. De omzet van de mastodont steeg het voorbije jaar met 4,5 procent tot 2,79 miljard euro. In Europa was de groei het sterkst in het Verenigd Koninkrijk (ondanks de brexit), Spanje en Frankrijk. In Latijns-Amerika vormen Argentinië en Peru de belangrijkste groeimotoren, en in Afrika valt alleen Zuid-Afrika uit de toon.

Afrika

De recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) steeg met 7,8 procent tot 420 miljoen euro, sneller dan de omzet. Dat heeft te maken met kostenbeheersing (oa op inkoop en gedeelde diensten), hogere productiviteit in de fabrieken en het streven naar activiteiten met hogere toegevoegde waarde.

Zo lanceerde het bedrijf als reactie op de huisvestingscrisissen in Afrika en Zuid-Amerika zich in de zogenaamde droogbouwprojecten voor betaalbare woningen in die regio's. Dat zijn woningen waarvan grote delen in een fabriekshal worden klaargemaakt en op de locatie in elkaar worden gezet en afgewerkt.

Pladur

Ook de nettowinst liet een stijging optekenen van 127 miljoen naar 148 miljoen euro. Vorig jaar nam Etex ook een controlebelang in Pladur, een Spaanse producent van gipsproducten waar het tot dan al 41 procent in had. Etex gaat er prat op dat 'de netto financiële schuld van de groep vorig jaar stabiel bleef op 633 miljoen euro, 1,5 keer de rebitda. Het is de bedoeling dat het bedrijf tegen 2020 Pladur volledig in handen heeft.

Etex is gespecialiseerd in de productie van bouwplaten van gips en vezelcement (de helft van de omzet), dakleien en golfplaten (een derde), gevelbekleding en isolatie en brandbeveiliging voor de olie- en gasindustrie. Het heeft 120 fabrieken, waarvan drie in België, en telt 15.000 werknemers wereldwijd.