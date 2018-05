Accenture verhuist in strijd voor talent naar houten kantoor

De adviesreus Accenture verhuist zijn twee kantoren in Vilvoorde en aan de Brusselse Waterloosesteenweg naar de site van Tour & Taxis.

De adviesgroep Accenture verhuist voor de derde keer in twintig jaar haar hoofdkantoor in Brussel. Van het Winterthurgebouw in de Handelsstraat ging het al eerder via de hoek van de Koningsstraat bij de Kruidtuin, naar de Waterloosesteenweg, niet ver van de Apple-store.

Binnenkort wordt opnieuw ingepakt. Als eind volgend jaar de Gare Maritime, de gigantische nieuwe herontwikkeling achteraan op Tour & Taxis klaar is, gaat Accenture er zijn nieuwe kantoor, helemaal in hout, in gebruik nemen. Het grootste deel van de 1.400 medewerkers van Accenture in België krijgen er hun thuisbasis.

Schermvullende weergave Kantoor Accenture in Gare Maritime ©RV DOC

'Tot nu toe hadden we twee kantoren in het Brusselse. Dat aan de Waterloosesteenweg en een in Vilvoorde. Bijna gelijktijdig lopen de huurcontracten af. Het was een ideaal moment om te komen tot één locatie. Dat doel van centralisering was onderschikt aan het creëren van een werkplek waar iedereen zich goed voelt, graag wil komen werken en blijven werken', aldus Bart De Ridder, regiomanager voor Accenture Benelux. Doelbewust spreekt hij niet meer van de balans tussen werk en privé. 'Dat is passé'.

The war for talent

De wereld van de consultants kent een hoog verloop. De voorbije jaren is Accenture erin geslaagd dat terug te brengen van 20 procent naar 10 procent. 'Maar the war for talent' zal de komende jaren alleen maar verergeren. Voor een bedrijf waar de gemiddelde leeftijd van de werknemers 31 jaar is kunnen we daar niet voldoende genoeg aandacht aan geven.'

Accenture berekende wat op basis van de ecologische voetafdruk de beste locatie was. Dat bleek Vilvoorde te zijn, maar omdat dat niet verzoenbaar was met de vraag naar meer openbaar vervoer, was dat niet meteen een echte optie. Het werd daarom de buurt van het Brusselse Noordstation.

Vlakbij het station Brussel-Noord staan tientallen kantoorgebouwen. Toch koos Accenture voor de Gare Maritime, gelegen aan de achterkant van de site van Tour & Taxis op ruim een kilometer van het station. 'Niet alleen het openbaar vervoer moet goed zitten. Maar ook de omgeving en het gebouw zelf. Er is bovendien een shuttle tussen Tour & Taxis en het station en er komt binnenkort ook een voetgangersbrug.'

Het houten kantoor moet de werknemers een extra 'feel at home'-gevoel geven. Het wordt gebouwd (net als de hele herinrichting van de Gare Maritime) door het kantoor Neutelings Riedijck, dat op de site ook al tekende voor het Herman Teirlinckgebouw en het MAS in Antwerpen.

Schermvullende weergave Gare Maritime ©RV DOC

Het nieuwe houten kantoor zal altijd droog staan. Het komt letterlijk onder het dak van de gigantische renoveerde hangar van de Gare Maritime.

Digitaal tijdperk

De plannen van Accenture waren een van de voorbeelden op het seminarie van de vastgoedmakelaar CBRE op Realty van bedrijven die met hun vastgoedbeleid inzetten op het realiseren van culturele veranderingen bij de werknemers als voorbereiding op het digitale tijdperk. Ook de nieuwe hoofdzetel van AXA en van het Herman Teirlinckgebouw van de Vlaamse overheid kwamen aan bod.

Er was ook heel wat aandacht voor flexibele werkruimtes en coworking. Vandaag is die markt in Brussel goed voor 500.000 vierkante meter. Dat zal snel gaan naar 1,5 miljoen vierkante meter. Vorig jaar groeide die markt met 15 procent, dit jaar met 25 procent.