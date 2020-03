Afstand houden in bouw wordt moeilijk

Steeds meer bouwbedrijven stoppen werven bij gebrek aan personeel of omdat hun werkvolk niet de vereiste afstand kan houden. De sector vraagt erkenning voor tijdelijke werkloosheid.

Zullen veel bouwbedrijven de volgende dagen en weken werven stilleggen en in het ergste geval hun deuren tijdelijk sluiten? Die kans is groot, is zowel bij de Bouwunie, die vooral zelfstandigen en kmo's vertegenwoordigt, als bij de Confederatie Bouw, die ook grote bouwbedrijven als lid heeft, te horen. Toch blijft het voorlopig koffiedik kijken.

Een van de vragen is hoe bouwbedrijven omgaan met de nieuwe 'social distancing'-maatregel van de overheid, waarbij werkgevers een afstand van 1,5 m moeten garanderen voor hun werkvolk. Zelfs in open lucht. 'Voor sommige werven kan dat', zegt Sven Nouten, de woordvoerder van Confederatie Bouw, 'voor andere is dat moeilijker'. Voor bouwbedrijven die hun werknemers in busjes naar werven voeren of waar bouwvakkers nauw moeten samenwerken, wordt dat een probleem. Voor dakwerkers is dat mogelijk makkelijker op te lossen.

Telewerk is voor de sector geen oplossing. 75 procent van de 270.000 werknemers in de bouw, inclusief gedetacheerden en uitzendkrachten, zijn arbeiders die op de werf werken.

Ziek

Sinds kort zijn er ook meer mensen ziek of bang om te komen werken en leggen opdrachtgevers bouwwerven stil. Om al die redenen vragen de bouwfederaties een algemene erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. 'Tekort aan personeel, aan materiaal en stopzetting van werven door opdrachtgevers waren tot voor kort geen reden om in aanmerking te komen', zegt Marc Dillen, de directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw. 'Nu vragen we de overheid dat ook voor onze sector toe te staan.'

Voorlopig liggen nog niet veel werven stil, is bij de federaties te horen, al gaat dat sinds begin deze week in stijgende lijn. 'Maar nu worden ook bouwmaterialenhandelaars verplicht hun winkels te sluiten', zegt Dillen. Kunnen ze nog leveren? De impact daarvan zullen we pas over enkele dagen zien. Bedrijven die willen blijven werken, moeten aantonen dat ze de 'social distancing'-maatregel kunnen handhaven. Niet makkelijk'.

Volgens Nouten en Dillen is de kostprijs van de coronacrisis voorlopig niet te berekenen. 'We pleiten voor het systeem van tijdelijke werkloosheid om faillissementen te vermijden.'