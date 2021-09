Alheembouw-topman koopt projectontwikkelaar Steenoven

De topman en eigenaar van de West-Vlaamse aannemer Alheembouw, Peter Temmerman, neemt de projectontwikkelaar Steenoven over.

Temmerman, een ex-Jan De Nul-man, begon in 2006 als projectleider bij Alheembouw, dat toen nog in handen was van de familie Heemeryck. In 2017 kocht hij 50 procent van de aandelen van de familie in het Roeselaarse bouwbedrijf. Twee jaar later de overige 50 procent. De vier kinderen van Johan Heemeryck, de kleinzoon van oprichter Alberic Heemeryck, hadden geen interesse om het bouwbedrijf voort te zetten. Ze focusten op het familiale immobiliënbedrijf Steenoven.

Het is een verhaal van één plus één is drie. Peter Temmerman Topman en eigenaar van Alheembouw

Temmerman neemt nu ook de ontwikkelingstak van Steenoven - hij noemt het de machine om ontwikkelingen mee te doen - over van de familie. Het eigen patrimonium van de familie Heemeryck-Spriet, dat via Store (STO Real Estate) ook deel uitmaakt van Steenoven, zit niet in de deal.

Temmerman: 'De familie vroeg me of ik geïnteresseerd was en ik heb ja gezegd. Het is een trein die maar één keer passeert. Als projectontwikkelaar van residentieel en commercieel vastgoed is dit een ideale aanvulling op ons aanbod.'

Synergieën

Steenoven en Alheembouw werken al 25 jaar samen. 'Maar als alles onder één koepel komt, kunnen we nog efficiënter werken en meer synergieën ontwikkelen. Het is een verhaal van één plus één is drie.'

650 miljoen Steenoven heeft voor 650 miljoen euro projecten in de pijplijn zitten.

Volgens Temmerman, die nog meer wil inzetten op stadsontwikkelingsprojecten, betekent dit niet dat Alheembouw de huisaannemer van de projecten van Steenoven wordt. 'Integendeel. Maar het is de enige manier om als bouwbedrijf duurzaam te groeien. Met beton gieten en metsen gaan we het niet redden. Een modern bouwbedrijf moet het volledige gamma aanbieden: van projectontwikkeling over aanneming en financiering tot onderhoud.'

De ontwikkelingstak van Steenoven is onder meer actief in de aankoop van gronden, de bouw van vastgoed en de verkoop ervan. Ze zal ook meer focussen op de pps-markt - privaat-publieke markt - en meedingen naar opdrachten van de overheid, projecten op NMBS-gronden... Het heeft voor 650 miljoen euro projecten in de pijplijn zitten.

Operationeel verandert er niets. Katleen Spriet, die Steenoven bijna 30 jaar geleden samen met haar echtgenoot Johan Heemeryck opstartte, blijft aan boord als managing directeur, net als CEO Bart Vanderdonckt.

Scholenbouwer

Alheembouw is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de grootste scholenbouwers van Vlaanderen. De voorbije twaalf jaar was het een van de trekkers van de Scholen van Morgen. Om die scholendivisie uit te bouwen richtte het een nieuwe vennootschap op: Raak Invest.

Het West-Vlaamse bouwbedrijf begon decennia geleden met de bouw van woningen en breidde vervolgens uit naar gebouwen, magazijnen en fabrieken voor de industrie, de logistiek en pps-projecten. De eerste grote klant was Ardovries. Daarna volgden andere grote West-Vlaamse diepvriesproducenten en aardappelverwerkers.