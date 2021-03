Aluminiumreus Corialis voor 1,6 miljard in Franse handen

Het Franse investeringsfonds Astorg koopt de Lokerse aluminiumreus Corialis. Die wordt gewaardeerd op meer dan 1,6 miljard euro, vernam De Tijd. Het is de grootste Belgische deal van het jaar.

Begin dit jaar schreef De Tijd dat CVC, een van ’s werelds grootste investeringsfondsen, een koper zocht voor de Lokerse aluminiumreus Corialis. Corialis - het voormalige Aliplast - is een van de grootste Europese producenten van aluminiumprofielen voor vensters, deuren, muurgevels, enzovoort. Het bedrijf werkt bijna uitsluitend voor fabrikanten uit de bouwsector. Het is goed voor een omzet van 600 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van zo’n 150 miljoen.

De deal is zopas beklonken. Het Franse investeringsfonds Astorg - dat twee weken geleden in het zand beet voor de overname van de milieutechnologiegroep Desotec - koopt Corialis. Het waardeert de aluminiumgroep op 1,6 à 1,7 miljard euro. Dat komt overeen met ongeveer 11 keer de ebitda - de zogenaamde multiple. Astorg, geadviseerd door de zakenbank Rothschild, nam zijn concurrenten - die hun messen nog aan het slijpen waren - in snelheid. In het vakjargon staat dat bekend als pre-empten.

Astorg is de vijfde financiële eigenaar in minder dan 20 jaar. Electra Partners, het duo Ergon-Sagard en Advent gingen CVC al voor. Onder al die financiële eigenaars vervijfvoudigde de waarde van het bedrijf. Toen Electra Corialis in 2003 inlijfde, werd het aluminiumbedrijf op 205 miljoen euro gewaardeerd. 13 jaar later hing er bij de instap van CVC een prijskaartje van bijna 1 miljard aan. Corialis is de enige Belgische participatie van Astorg.

Oudgediende

CVC bezat ongeveer 70 procent van de aandelen van de producent van aluminiumprofielen, het management onder leiding van oudgediende Johan Verstrepen de rest. Met Astorg zijn die verhoudingen ongeveer dezelfde. CVC heeft een optie om deels te herinvesteren in de aluminiumgroep.

Corialis groeide sinds de instap van CVC jaarlijks met dubbele cijfers, volgens onze informatie ook vorig jaar. Die groei gebeurde op eigen kracht, maar ook via overnames. Een jaar geleden zette Corialis met de overname van het Portugese Lingote zijn eerste stap in Zuid-Europa. Toen CVC aan boord kwam, was Corialis goed voor een omzet van 450 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 100 miljoen.