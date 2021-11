'Amerikaans contract geeft ons een venster op de wereld'

DEME zal het installatieschip Orion inzetten in de VS.

De Belgische baggergroep DEME haalt in de VS een contract van 1,1 miljard dollar (950 miljoen euro) binnen voor de bouw van een gigantisch windmolenpark. 'De Amerikaanse markt wordt even belangrijk als de Europese.'

DEME, de dochter van de Belgische bouwgroep CFE, een onderdeel van Ackermans & van Haaren, gaat 43 kilometer voor de kust van Virginia een windmolenpark bouwen met een capaciteit van 2,6 gigawatt. Dat doet het samen met het Italiaanse beursgenoteerde Prysmian, de grootste legger van onderzeese energiekabels ter wereld. De opdrachtgever is de Amerikaanse energiegroep Dominion Energy.

De Belgische baggeraar zal 176 funderingen en drie offshorestations bouwen en alle onderzeese kabels installeren. De voorbereidende werken zijn al begonnen. Het park zelf kost net geen 2 miljard dollar en moet in 2026 af zijn. Het Coastal Virginia Offshore Wind Park zal 660.000 mensen van groene stroom voorzien en vermindert de CO2-uitstoot jaarlijks met 2 miljoen ton. Het is het grootste contract ooit voor een windpark in de VS.

Ter vergelijking: de zes windmolenparken voor de Belgische kust hebben een capaciteit van 2,2 gigawatt. Het geplande 'nieuwe park' voor onze kust - dat grenst aan de Franse territoriale wateren en waarschijnlijk wordt opgesplitst in drie concessies - krijgt een capaciteit van 3,5 gigawatt.

Venster op de wereld

'Dit is een superbelangrijk contract', zegt Luc Vandenbulcke, de topman van DEME. 'Offshorewind is heel sterk in Europa. Ook in Azië is het aan een opmars bezig. Maar de VS zijn toch voor een groot stuk het venster op de wereld. Qua internationale exposure voor nieuwe markten en voor toekomstige contracten in de VS is dit contract voor ons van superbelang. Het is tegelijk belangrijk voor de continuïteit van het bedrijf en het legt een goede basis voor de toekomst. Ik ben er heel blij mee.'

Profiel DEME Behoort samen met Jan De Nul en de Nederlandse groepen Van Oord en Boskalis tot de grootste baggergroepen ter wereld. Alleen het Chines Chec is groter.

Is uitgegroeid tot een van de grootste aannemers van windmolenparken op zee.

Telt 5.200 werknemers en heeft een orderboek van 4,5 miljard euro. Twee derde daarvan wordt in de twee volgende jaren uitgevoerd. Het grootste contract is de bouw van de Fehmarnbelt-verbinding tussen Duitsland en Denemarken, goed voor ongeveer 700 miljoen euro.

Boekte vorig jaar 2,2 miljard euro omzet en 369 miljoen euro brutobedrijfswinst.

Vandenbulcke schat dat de volgende jaren nog voor 40 gigawatt 'aanbestedingen' op de Amerikaanse markt worden gelanceerd en is ervan overtuigd dat de Amerikaanse markt even belangrijk wordt als de Europese. 'De VS hebben een gigantische kustlijn en een behoorlijk windklimaat. Wind wordt er zeker een competitief energiemiddel.'

De Amerikaanse president Joe Biden maakte onlangs bekend dat hij 12 miljard dollar uittrekt voor de bouw van zeven windparken met een totale capaciteit van 30 gigawatt. Die moeten stroom opwekken voor 10 miljoen gezinnen. Tegen 2025 zouden zeven veilingen worden georganiseerd voor parken voor de Atlantisch kust, de Golf van Mexico en de kusten van New York, de beide Carolina's, Californië en Oregon.

Jones Act

DEME is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de grootste aannemers van offshorewindparken ter wereld, maar de VS waren lange tijd gesloten voor buitenlandse 'maritieme' spelers. Dat had alles te maken met de Jones Act uit 1920. Die verbiedt het gebruik van buitenlandse schepen in de binnenlandse maritieme markt om de Amerikaanse vloot - en de nationale veiligheid - te beschermen.

Om de Amerikaanse markt te verkennen richtte DEME twee jaar geleden een Amerikaanse vestiging op in Boston. 'Door die Jones Act heeft Amerika toch wat minder maritieme expertise dan Europa', zegt Vandenbulcke. 'Wij konden in België en Europa kennis opbouwen, maar de VS hebben nog maar één offshorepark van 30 megawatt.'

DEME gaat wel alle regels van de Jones Act respecteren. 'We gaan een deel van de goederen exporteren van Europa naar de VS. Voor het scheepstransport vanuit de Amerikaanse havens naar onze installatieschepen werken we samen met de Amerikaanse dienstverlener FOSS.'

Voor de funderingen zet DEME zijn grote windmoleninstallatieschip de Orion in. Voor het leggen van de kabels op de bodem van de zee gebruikt het de Living Stone. 'Dit contract toont ook aan dat we met de bouw van grote installatieschepen het juiste investeringsbeleid hebben gevoerd.'

Qua internationale exposure is dit contract voor ons van superbelang. Luc Vandenbulcke CEO DEME

Vorige maand sleepte DEME Offshore US al een (kleiner) contract in de wacht voor de bouw van een offshorewindpark voor de kust van Martha's Vineyard (Massachusetts). Dat zal een capaciteit hebben van 800 megawatt en stroom leveren aan 400.000 gezinnen.

DEME kijkt ook met veel interesse naar Japan, dat tegen 2030 10 gigawatt uit offshorewind wil halen. Deze week sloot de Antwerpse baggeraar een joint venture met de Japanse maritieme aannemer Penta Ocean om de Japanse markt te bewerken. Vandenbulcke: 'Japan heeft nog geen offshorewindparken, maar wordt ongetwijfeld een belangrijke markt. Ook voor vlottende windmolenparken in diepe wateren, een sector waar we onlangs ingestapt zijn.'

Jan De Nul

DEME is niet het enige Belgische bedrijf dat hoge ogen gooit in de wereldwijde offshorewindmarkt. In de Noordzee, voor de noordoostkust van Engeland, mag de Belgische bouw- en baggergroep Jan De Nul 277 turbines bouwen op de Dogger Bank. De Dogger Bank Wind Farm wordt het grootste offshorewindmolenpark ter wereld met een capaciteit van 3,6 gigawatt en moet 6 miljoen Britse gezinnen van stroom voorzien. De bouw zal in drie fasen verlopen. Jan De Nul kreeg deze zomer ook de derde fase toegewezen.