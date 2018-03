Antwerps Havenhuis wint award in Cannes

Het Antwerps Havenhuis wint een Mipim Award in de categorie Refurbished Buildings.

België valt dit jaar opnieuw in de prijzen op de Mipim Awards in Cannes. Het Antwerps Havenhuis haalde het in de categorie Refurbished Buildings.

Het nieuwe Havenhuis gaf een herbestemming aan de voormalige brandweerkazerne als het nieuwe hoofdkantoor voor het Havenbedrijf Antwerpen. Het ontwerp is gebaseerd op historisch onderzoek dat de beoogde maar nooit gerealiseerde toren van de oude brandweerkazerne aan het licht bracht.

Het ontwerp van Zaha Hadid Architects is een uitbreiding die begint boven het oude gebouw, zodat de oude gevels zichtbaar blijven onder het nieuwe deel. De nieuwe uitbreiding verwijst naar de Schelde, de (diamant)stad Antwerpen en de dynamiek van de haven.

De toparchitecte Zaha Hadid overleed onverwacht, nog voor het gebouw was afgewerkt. Het project werd uitgevoerd door Bureau Bouwtechniek, Mouton, Ingenium, Interbuild, VBSC en Groven+.

Brussel

Het Brusselse Ilot Sacré won de prijs in de categorie Best Residential Development. Îlot Sacré ligt vlakbij de Grote Markt in Brussel. Het blaast één van de zeldzame overgebleven braakliggende stukken grond de buurt nieuw leven in. Het project is gebaseerd op het historische stedelijke weefsel en creëert een voetgangersnetwerk dat de buurt opnieuw samenbrengt.

Het project werd ontwikkeld door Galika Human Estate Architect: DDS+.

Oscars

De awards in Cannes worden wel eens de Oscars van het vastgoed genoemd. Er waren dit jaar 227 inzendingen. Daarvan werden 44 projecten in 11 categoriën uit 23 landen genomineerd.

Er waren in totaal vier Belgische projecten genomineerd. Het Ziekenhuis AZ Zeno in Knokke-Heist in de categorie Best Healthcare Development en Rive Gauche in de categorie Best Shopping Centre, haalden uiteindelijk geen award. Vorig jaar haalde België vier Awards binnen.