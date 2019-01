Antwerpse bouwput wordt steeds meer vergeetput

De reden voor de stilstand is geen massaal protest zoals bij de Oosterweelverbinding. Zes buurtbewoners, verdeeld in twee kampen die niet met elkaar praten, komen maar niet tot een vergelijk met het Antwerpse stadsbestuur. De twee groepen stapten, onafhankelijk van elkaar en om verschillende redenen, naar de Raad van Vergunningsbetwistingen. Ze vroegen allebei het stilleggen van de werken.

Discrete gesprekken

In mei vorig jaar verkreeg de eerste groep, bestaande uit drie buurtbewoners van de Verviersstraat, in kort geding de stillegging van de werken tot de zaak ten gronde is behandeld. Experts gaan ervan uit dat dat pas over een goed jaar is. Daarop startte de Antwerpse schepen van Financiën Koen Kennis (N-VA) meteen discrete gesprekken op met die buurtbewoners. Er kwam toenadering, maar niet voldoende. De klagers vroegen de verplaatsing van de toegang van de parking. En dat bleek niet bespreekbaar.

In het Antwerpse stadhuis hoopten ze een tijd dat het alsnog tot een compromis kon komen, zodat de werken relatief snel konden worden hervat. Maar het tweede klagerstrio drukte die hoop op 31 december 2018 de kop in. De vertegenwoordigers van het buurtcomité Open Zuid Open, bewoners van de Vlaamse Kaai en de Verschansingsstraat, maakten gebruik van het recht van de burger om een milieustakingsvordering in te dienen. Opvallend detail: sinds 1 januari 2019 bestaat dat recht niet meer, maar opgestarte zaken kunnen wel nog worden afgehandeld.

Hun advocaat Björn Cloots, die ook actief is voor Straten Generaal en Ademloos in de luchtkwaliteitszaak tegen de Vlaamse Overheid, benadrukt dat dezelfde argumenten bij de milieustakingsvordering worden aangehaald als in de zaak voor de Raad van Vergunningsbetwistingen. ‘Mijn cliënten vreesden dat de klagers van de Verviersstraat een compromis met het stadsbestuur zouden sluiten. In dat scenario konden de werken worden hervat. Door de milieustakingsvordering te vragen willen de mensen van Open Zuid Open de heropstart voorkomen in afwachting dat hun klacht ten gronde wordt behandeld.’

De zaak komt voor op 12 februari. Het is lang niet zeker dat de rechter de komende weken de milieustakingsvordering aanvaardt en dat de werken worden stilgelegd in afwachting van een uitspraak binnen pakweg zes maanden.

Fundamentelere bezwaren

Tot nog toe waren er weinig of geen gesprekken tussen de stad en de tweede klagersgroep. De gesprekken beloven moeilijker te worden dan die met de Verviersstraat, omdat Open Zuid Open fundamentelere bezwaren heeft en een echte groene bovenbouw wil. ‘Voor alles blijven mijn cliënten ervan overtuigd, en van bij de start van het openbaar onderzoek, dat dit project niet in het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan past’, zegt Cloots. Als ze gelijk krijgen, moet een nieuw GRUP worden opgesteld. Die procedure kan twee jaar duren.

Hoe de zaak ook afloopt, de hele procedure zal de stad extra geld kosten. De rekening loopt in de miljoenen euro’s.

De aannemer Van Laere (Ackermans & van Haaren) stuurde in juli vorig jaar al een ingebrekestelling naar Q-Park, de toekomstige concessiehouder en exploitant van parking Steendok, met een claim voor een schadevergoeding van 5 miljoen euro. Q-Park heeft die aan de stad bezorgd. Dat bedrag kan verdubbelen tot 10 miljoen euro als de stilstand van de werf langer aansleept.

‘We dringen aan op een zo snel mogelijke beslissing en duidelijkheid voor alle betrokken partijen. Vandaag zijn er alleen maar verliezers’, zegt Philip De Brabanter, de CEO van Q-Park België. Schepen van Financiën Koen Kennis was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.