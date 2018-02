Appartementen veroveren Vlaams platteland

In België zijn er sinds 2005 367.000 appartementen bijgekomen, waarvan 225.000 in Vlaanderen. Dat blijkt uit een analyse van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) die De Tijd kon inkijken.

De meeste appartementen komen erbij in de grote steden, maar nergens winnen ze zo snel aan belang als in de kleinere gemeenten. In de 25 procent kleinste gemeenten verdubbelde hun aantal in twaalf jaar tijd van 11.000 naar 22.000. In Bredene ging het aandeel van de appartementen van 26 naar 39 procent, ten koste van huizen. In Beernem ging het van 3 naar 10 procent.

Zaterdag extra bij De Tijd: de Netto Vastgoedgids.

De gezinsverdunning en de hoge vastgoedprijzen hebben de opmars van appartementen versneld. ‘Ook kleinere steden en gemeenten maken werk van hun kernversterking door meer appartementen’, zegt VCB-topman Marc Dillen.

De opmars van appartementen is een algemene trend. Toch verloopt die niet overal hetzelfde en even snel. In Antwerpen kwamen er in twaalf jaar 25.500 appartementen bij. In de stad Brussel en in Gent maar 12.000.

Brussel

Wallonië

In Wallonië staat de appartementisering nog in de kinderschoenen. Ondanks het landelijke karakter, meer ruimte en lagere vastgoedprijzen zijn ook daar appartementen aan een opmars bezig. Sinds 2005 kwamen er 85.000 bij, bijna evenveel als de aangroei van de huizen (98.000).

Vlaanderen

Vlaanderen is al jaren in omvang de belangrijkste appartementenmarkt, met 225.000 van de 367.000 appartementen die er in België bijkwamen in twaalf jaar tijd. De belangrijkste groeipolen voor appartementen zijn de bredere rand rond Brussel (van Ninove tot Merchtem), de kust, de Rupelstreek en Klein-Brabant, de Noorderkempen, het zuiden van de provincie Antwerpen en het midden van Limburg.

In Antwerpen steeg het aantal appartementen met 25.524. De stad Brussel komt in de nationale rangschikking met 12.026 op de tweede plaats. Daarna volgen Gent (11.887), Leuven (6.536), Elsene (6.006), Oostende (5.444), Charleroi (5.088), Anderlecht (4.755), Luik (4.770) en Hasselt (4.201).

Het valt op dat de sterke opmars van Antwerpen en Oostende er samengaat met de daling van het aantal huizen met respectievelijk 6.000 en 300. In heel Vlaanderen worden nu jaarlijks zo’n 6.000 woningen, vooral huizen, gesloopt. Tien jaar geleden was dat maar 4.000 woningen per jaar.

Aan de kust was er vooral in Bredene in twaalf jaar tijd een zeer grote sprong voorwaarts, met een groei van het aandeel van appartementen van 26 procent naar 39 procent. (zie tabel) De graad van appartementisering was er zeer hoog door de vele tweede verblijven.