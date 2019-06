Arcomet na fusie bij grootste kranenverhuurders ter wereld

De Limburgse kranenverhuurder Arcomet en zijn Franse sectorgenoot Matebat fuseren tot een nieuw geheel: Uperio. De samensmelting volgt op de mislukte verkoop van Arcomet vorig jaar.

Het Lazard-investeringsfonds La Financière Patrimoniale d’Investissement (LFPI) en Sofina, de beursgenoteerde holding van de familie Boël, probeerden vorig jaar een koper te vinden voor Arcomet. De meerderheidsaandeelhouder LFPI speelde toen even met het idee Arcomet aan te bieden aan kopers samen met zijn Franse sectorgenoot Matebat, waarvan het ook een meerderheid heeft. De plannen werden begraven, omdat LFPI en Sofina, dat 39,84 procent van Arcomet bezit, de voorstellen van geïnteresseerde partijen ontoereikend vonden.

Uperio

Het bleef tot nu toe grotendeels onder de radar, maar LFPI besliste uiteindelijk zijn Belgische en Franse kranenverhuurders te laten samensmelten in een nieuwe groep, Uperio.

UPERIO UPERIO Uperio wordt een van de grootste kranenverhuurders ter wereld met 2.200 kranen in portefeuille. De groep, geboren uit de fusie van het Belgische Arcomet en het Franse Matebat, wordt gecontroleerd door het Lazard-investeringsfonds LFPI. Of ook Sofina aan boord blijft, is niet bekend. Uperio is goed voor een omzet van 180 miljoen euro en 550 medewerkers, onder wie 350 technici.

Het fusiebedrijf wordt een van de grootste kranenverhuurders ter wereld met 2.200 kranen in portefeuille en een omzet van 180 miljoen euro. Uperio zal in Lyon gevestigd zijn en 550 medewerkers tellen. Of Sofina aanwezig blijft in het kapitaal van Uperio is voorlopig onduidelijk.

De fusie tussen Arcomet en Matebat is het voorlopige sluitstuk van een bewogen decennium voor LFPI en Sofina in de kranenbusiness. Ze investeerden voor het eerst in Arcomet in 2008. Ze steunden toen het management bij de overname van het Belgische bedrijf. LFPI was toen al een jaar meerderheidsaandeelhouder van het Franse Matebat.

Kort nadien verzeilde Arcomet door de financiële en economische crisis in zwaar weer. Via een schuldherschikking namen de twee investeerders in 2012 de controle volledig over. Twee jaar later verstevigden ze die via een bijkomende kapitaalinjectie. Die ging gepaard met een omvangrijk reddingsplan, waarbij activa werden verkocht en Arcomet een lening kreeg van het Vlaamse waarborgfonds Gigarant. De banken scholden toen ook een belangrijk deel van de schulden kwijt.

Een van de verkochte activa was een Franse Arcomet-dochter. Die werd in 2015 verkocht aan Matebat. Arcomet trok zich ook volledig terug uit Azië en uit Zweden. De jongste jaren focuste de kranengroep op België, Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de VS.

Sofina en LFPI waren niet de eerste financiële partijen in het kapitaal van Arcomet. Tussen 2000 en 2008 zaten Gimv, Sofinim (Ackermans & van Haaren) en de Nederlandse investeerder NPM Capital ook aan boord.