Atenor oogst in Oost-Europa

De winst bij Atenor is met 8 procent gestegen tot 22 miljoen euro. Het is de vijfde stijging op rij.

Jarenlang stonden de activiteiten van Atenor in Hongarije (Boedapest) en Roemenie (Boekarest) op een laag pitje en droegen ze marginaal bij aan de resultaten van Atenor.

Dat is nu helemaal anders. Dat de winst bij Atenor in 2017 is gestegen met 8 procent tot 22,179 miljoen euro is hoofdzakelijk te danken aan de activiteiten in die landen. Bij de derdekwartaal had Atenor meegegeven het minstens evengoed te zullen doen als het jaar voordien.

De verkoop van de drie eerste gebouwen van het kantorenproject Vaci Greens in Boedapast leverde 130 miljoen euro op. De gebouwen Hermès Business Campus zorgden voor 8 miljoen euro aan huurgelden. De rest van het mooie weer bij Atenor werd vooral gemaakt door de verkoop van een 200-tal wooneenheden in België en Luxemburg.

Stéphan Sonneville, de CEO van Atenor, gaat er van uit dat het project Hermes Business Campus in 2018 de voornaamste bron van inkomsten zal zijn. 'Zowel in Hongarije als in Roemenië boomt de economie en starten we nieuwe projecten. Onze deur wordt er platgelopen door mensen met voorstellen. Het gaat daar ook veel sneller dan bij ons. Binnen de drie maanden heb je daar een bouwvergunning'.

Atenor is in 2017 ook actief geworden in Warschau (Polen) en de Parijse regio. Zeker in Polen wil het nu snel beginnen te bouwen.

Spreiding

De pijplijn van Atenor is de voorbije jaar fors uitgebreid, van 200.000 vierkante meter in 2012 naar 800.000 vierkante meter in 2017. Vroeger draaide Atenor vrijwel uitsluitend op België en Luxemburg. Roemenië en Hongarije spelen nu een cruciale rol. In Polen en Frankrijk wordt een bruggenhoofd uitgebouwd.

Op zes jaar tijd is het aandeel van België in de pijplijn gedaald van 66 procent naar 51 procent. 'Binnen vijf jaar zal dat waarschijnlijk minder dan een derde zijn. Ik verwacht wel dat we altijd zo'n 200.000 vierkante meter in de pijplijn zullen hebben in eigen land, maar de groei zal vooral in het buitenland liggen'.

Schuldgraad

Sonneville relativeert de hoge schuldgraad van de groep (64 procent). 'Veel van onze concurrenten hebben een lagere schuld. In tegenstelling tot bij ons werken ze vaak met andere partijen samen op projecten'. Dat biedt het 'voordeel'l dat de schuld van zo'n projectbuiten de eigen balans blijft', stelt financieel directeur Sidney Bens.

De constructie van de gebouwen financiert Atenor moeiteloos met schulden op korte termijn. Met schulden op lange termijn wordt de aankoop van gronden gefinancierd. 'Bij een gelijkblijvend eigen vermogen dat normaal ook elk jaar stijgt, kunnen we nog voor 100 miljoen euro extra gronden aankopen; Tegen een gemiddelde aankoopprijs van 500 euro per vierkante mter kunnen we dus in principe onze pijplijn met nog eens 200.000 vierkante meter uitbreiden', aldus Sonneville.

Atenor wil zich meer dan ooit profileren als een stedelijke ontwikkelaar. De achtttien projecten zijn vandaag gespreid over 11 steden in 6 landen. Daarvan zijn er vier in Brussel en vier in Wallonië (Namen, Bergen, Aat, La Hulpe). Tot nu toe is er nog steeds geen project in Vlaanderen. Atenor is nuwel in de running voor een project in Kortrijk.

The One

De ontwikkelaar kondigde ook een eerste huurder aan voor zijn project The One in de Wetstraat. Welkin & Miraki gaat er op de drie onderste verdiepingen 4.000 coworking space aanbieden. Voor de rest van de kantoorruimte mikt Atenor vooral op kleinere huurders die in het hart van de Europese wijk willen zitten.

The One is de eerste realisatie in het kader van het ambitieuse plan voor stedelijke ontwikkeling in de Europese wijk, SpW of Stadsproject Wet. Het is de bedoeling dat de wijk een gemengde buurt met open ruimtes wordt.

The One is een gemengde toren (95 meter hoog) met 30.000 vierkante meter kantoren en 9.000 vierkante meter woningen (een honderdtal appartementen). Het hele gebouw moet tegen het einde van het jaar klaar zijn.

Vrij binnenkort kan het gebouw op de markt komen voor verkoop. Zo'n gebouw is wel pas het meeste waard als het voldoende verhuurd is. Dat kan in Brussel 18 maanden vragen. Het dus in 2018 maar 2019 is waarschijnlijker.

Dividend

In het kader van de vorig jaar aangekondigde 'stabiele langetermijnstrategie voor het dividend , verhoogt Atenor zijn dividend opnieuw met 2 procent van 2,04 per aandeel naar 2,08 euro per aandeel.