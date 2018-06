Australische overname van Besix getorpedeerd

De plannen van bouwgroep Besix om zijn Australische sectorgenoot Watpac over te nemen zijn mislukt. De aandeelhouders gaven het Belgische bedrijf onvoldoende steun.

De Belgische bouwreus is al jaren de grootste minderheidsaandeelhouder van het Australische Watpac met een belang van 28,11 procent en wou dit uitbreiden tot een meerderheidspositie. Besix lanceerde een bod om een bijkomende 35,95 procent van Watpac te nemen aan 0,92 Australische dollar per aandeel. Maar dat voorstel met een premie van 40 procent op de beurskoers van de laatste drie maanden werd door de aandeelhouders afgewezen.

Opmerkelijk is dat bijna 90 procent van de aandeelhouders die hun stem uitbrachten het voorstel van Besix steunden. Maar omdat er niet voldoende aandeelhouders hun stem uitbrachten, werd het voorstel met slechts 67,2 procent aanvaard. En dat is onder de vereiste drempel van 75 procent.

Verlies

Watpac is een grote bouwer van hoogbouw en ziekenhuizen, goed voor ruim 730 miljoen euro omzet, maar de rendabiliteit is met verliezen in vier van de zes laatste jaren problematisch. In het lopende boekjaar is er een verlies van 2 tot 3,3 miljoen euro.

Besix-CEO Rik Vandenberghe wil een ommekeer bij Watpac in gang zetten, maar eiste daarvoor dat Besix dan wel de meerderheid van het bedrijf in handen zou krijgen.

De voorbije weken voerden enkele aandeelhouders oppositie tegen het bod en eisten dat 'Besix terug naar België zou gaan'. Ook het internationaal bekende stemadviesbureau ISS was negatief en wees op het risico dat Besix met de meerderheid in handen zijn wil zou kunnen doorduwen bij Watpac tegen de wens van de minderheidsaandeelhouders in.

Verkopen

Vandenberghe liet echter duidelijk verstaan dat Besix niet langer aan de zijlijn zou blijven staan. Als het voorstel werd afgekeurd zou Besix overwegen om haar belang in Watpac te verkopen.

In een mededeling zegt Besix dat het zich nu zal beraden over de verdere toekomst van haar positie en de toekomstplannen bij Watpac.