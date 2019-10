BAM Contractors en Viabuild fuseren asfaltcentrales

Het nieuwe asfaltbedrijf moet de wegenbouwers helpen de afstand tot de werven terug te dringen.

BAM Contractors en Viabuild, twee van de grootste aannemers van het land, brengen hun Belgische asfaltcentrales onder in een joint venture met de naam Asphalt. Dat maakten ze dinsdag bekend. De 50/50-alliantie groepeert hun centrales in respectievelijk het Luikse Vinalmont en Grimbergen. Er zullen in totaal zo'n 15 mensen werken.

Asphalt gaat van start met zijn activiteiten zodra de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) haar goedkeuring verleend heeft. De bedrijven verwachten die in de eerste maanden van 2020.

Cruciaal

De fusie komt er om de klanten een betere service te kunnen aanbieden. Vooral de kortere transportafstand tot de werven is daarbij van belang. Voor asfalt is die cruciaal om de kwaliteit van het product te kunnen waarborgen. BAM Contractors hoopt een graantje te kunnen meepikken van een aantal grote werven in het centrum van het land die in de pijplijn zitten en dan komt de vestiging in Grimbergen van pas.