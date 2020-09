Babbelbox voor bejaarden

De Kempense standenbouwer VDS-Productions schoolde zich om tot installateur van babbelboxen in woon-zorgcentra.

Eind februari reed Dirk Vermeiren (42) met een volle vrachtwagen naar een beurs in Stuttgart. Een halfuur na aankomst kreeg de zaakvoerder van de standenbouwer VDS-Productions bericht dat de beurs was afgelast. Vermeiren en zijn team moesten onverrichter zake naar huis terugkeren.

In precoronatijden ontwierp en installeerde VDS-Productions standen en displays voor grote beurzen in binnen- en buitenland, zoals Batibouw of Medica in Düsseldorf. Maar door de lockdown viel de business volledig stil. 'In twee weken liep onze agenda leeg door alle geannuleerde en uitgestelde evenementen', zegt Vermeiren.

De ondernemer, die het bedrijf uit Brecht in 2007 oprichtte, gooide het over een andere boeg. Allereerst leverde hij scheidingswanden aan ziekenhuizen. Later volgden babbelboxen voor 40 woon-zorgcentra. In de eetzaal of inkomhal bouwde hij ruimtes waarin bejaarden en hun familie via een intercom achter een glazen wand met elkaar konden kletsen. 'Onze beursstanden gebruiken een modulair wandensysteem, vaak op wieltjes. Dat konden we makkelijk hergebruiken. Als je eigen business weinig perspectief biedt, denk je snel aan andere toepassingen.'

Vergaderzalen

Toen in juli een coronaopstoot volgde, kreeg Vermeiren de vraag om coronaproof vergaderzalen. Met zijn beurswanden bouwde hij een box waarin hij een videoscherm, een geluidsinstallatie, tapijten en planten zette. Zo kon een Kempens bouwbedrijf veilig vergaderen met partners en een andere firma zijn gebrek aan kantoorruimte oplossen.

Veel geld verdiende Vermeiren, die ook zijn bijverdienste als dj op trouwfeesten in het water zag vallen, met zijn alternatieve wandconcepten niet. 'Ze leveren maar 1 procent van onze normale omzet', zegt hij. 'Ik deed dat om niet stil te zetten en mij te ergeren. Bovendien ben ik in 2015 zelf zwaar ziek geweest. Ik was blij dat ik iets kon terugdoen.'