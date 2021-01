Badkamerspecialist Facq in Duitse handen

Facq is een keten van sanitair en verwarmingswinkels die focust op zelfstandigen. Het bedrijf zat tot nu toe voor 100 procent in de handen van de familie Facq. Het stelt bijna 900 mensen tewerk en beschikt het over 44 'sanicenters', 15 showrooms en drie regionale opslagplaatsen.

Waarom de familie Facq het bedrijf verkoopt, is niet meteen duidelijk. Wel vond ze naar eigen zeggen in de familiale GC-Gruppe een 'logische en perfecte partner'. GC koopt voor een onbekend bedrag een meerderheidsbelang in Facq. De Belgische familiale aandeelhouders blijven een 'zeer belangrijke' participatie in het bedrijf behouden.

GC-Gruppe is de grootste Europese verdeler voor professionals op het vlak van sanitair, verwarming, airconditioning en ventilatie. De groep is aanwezig in 16 Europese landen en stelt bijna 24.000 mensen tewerk op ongeveer 1.600 locaties. GC omvat verschillende zoals Cordes und Gräefe in Duitsland, Comafranc in Frankrijk, Plieger in Nederland en BIMs Plus in Polen.