Balcaen koopt Poolse glasproducent

Baltisse, het investeringsvehikel van Filip Balcaen, neemt Polflam over. Dat is een Poolse producent van brandwerend glas met Europese ambities.

Polflam, opgericht in 1994, was in handen van de twee stichters, Maciej Szamborski en Wojciech Wilczak, en Syntaxis Capital. Die investeringsgroep kwam bij een kapitaalverhoging in 2014 aan boord, zwengelde de groei aan en stapt er nu weer uit. De financiële details van de deal en de grootte van het bedrijf blijven geheim.

Het bedrijf is de grootste producent van brandwerend glas in Polen en een uitdager in andere Europese markten. De firma zegt al duizenden succesvolle installaties te hebben uitgevoerd in heel Europa. Ze werkt samen met producenten van raamkozijnen, architecten en vastgoedontwikkelaars.

Filip Balcaen, de voormalige eigenaar van de tapijtreus Balta en de vinylproducent IVC, was gecharmeerd door het sterke technologische productieplatform en de concurrentiële prijzen. 'Op basis van onze industriële ervaring - we hebben leidende Europese producenten van vloerbekleding gebouwd - zijn we ervan overtuigd dat we Polflam kunnen versterken in zijn bestaande markten en kunnen laten uitbreiden naar nieuwe markten in de EU', zegt hij.

Belgische CEO

Het belang van de export neemt jaar na jaar toe. De Belg David Ulens, de expert Centraal- en Oost-Europa bij Baltisse, wordt CEO van Polflam om de internationale groei in goede banen te leiden. Hij had eerder verscheidene managersfuncties in bedrijven van Balcaen.