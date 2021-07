‘Banken worden nieuwe concurrenten van hr-bedrijven'

Door de razendsnelle digitalisering en het veranderende klantengedrag staan sociale secretariaten voor een enorme omwenteling. Ook voor Group S, het nummer vier in de sector in België , wordt het zaak extra inkomstenbronnen aan te boren, zegt de nieuwe CEO Marc Peeters.

Group S, de socialedienstengroep die in ons land zo'n 20.000 werknemers ondersteunt en 700 werknemers telt, kondigde deze week een belangrijke wissel van de wacht aan. De groep werd 20 jaar geleid door Gonzales Stubbe, maar die geeft de fakkel door aan Marc Peeters, tot vorig jaar de topman van de bouwgroep BAM Belgium.

Veel tijd wil de 54-jarige Peeters niet nemen om het oudste sociaal secretariaat van het land een nieuwe richting in te sturen. 'De komende maanden stippelen we een nieuwe strategie uit. We willen de bestaande activiteiten efficiënter maken en nieuwe activiteiten ontwikkelen’, zegt hij in zijn eerste interview. ‘We moeten niet veranderen door een interne noodzaak, maar omdat de wereld rond ons verandert.'

Voor Peeters is Group S geen onbekend terrein: als CEO van BAM Belgium zat hij er enkele jaren in het bestuur. Een traditie bij Group S, dat meer dan 80 jaar geleden is opgericht door ondernemingen uit de bouwsector. Die is nog altijd goed voor 25 procent van de omzet, maar ook de horeca, servicebedrijven en de uitzendsector wegen door in de inkomsten.

De coronacrisis had een impact op Group S, maar het verloor eerder ook al marktaandeel en is nu het nummer vier in ons land. Tegelijk nam het gewicht van grote klanten in de portefeuille af. ‘Onze ambitie qua klanten moet weer wat hoger liggen.'

China

‘Meer Belgische vestigingen van internationale groepen binnenhalen staat op het prioriteitenlijstje. Zij vragen andere rapporteringen dan Belgische klanten en willen soms in andere talen bediend worden. We hebben zelfs al een Chinese accountmanager voor Chinese klanten’, zegt Peeters.

Group S doet al meer dan klassieke loonberekeningen. 20 procent van de omzet komt uit andere activiteiten zoals het outsourcen van hr-specialisten en het ondernemersloket Formalis. Peeters wil snel andere inkomstenbronnen aanboren, want hij verwacht dat de sociale secretariaten 'de grootste evolutie ooit' zullen doormaken door de digitalisering en andere externe factoren.

Group S Vierde grootste sociaal secretariaat, opgericht door de bouwsector.

700 werknemers.

Omzet (2020): 74 miljoen euro (- 7%).

Bedrijfswinst: 4,2 miljoen euro (-6%).

Nettowinst: 9,8 miljoen euro (-53%).

Group S heeft nog drie andere entiteiten met samen 8,3 miljoen euro omzet.

Zullen overheden de oeroude taken van sociale secretariaten, van loonadministratie en het storten van de sociale bijdragen, nog op dezelfde manier laten invullen? Peeters merkt op dat Vlaanderen al heeft aangegeven dat het de kinderbijslag zelf wil uitbetalen of aanbesteden aan maar één partij. ‘We moeten ons de vraag stellen of we al onze eieren in één mand moeten leggen of diversifiëren.’

Ook andere servicebedrijven kunnen hun oog laten vallen op de markt die de sociale secretariaten bedienen. ‘Banken bekijken constant welke activiteiten ze willen aanbieden. Ik acht het niet onrealistisch dat ze meer willen aanbieden. De bedreiging kan ook uit de IT-wereld komen. We moeten ons kritisch opstellen.’

Talent meer benutten

Welke richting wil hij inslaan? ‘Er is meer nood aan ontzorgen bij onze klanten in hr en alles wat erbij hoort. Maar de ampleur van wat erbij hoort, moeten we dit najaar vastleggen’, zegt Peeters. Hij staat ook voor een grote wissel aan de top van het bedrijf, waar voor alle overige leden van het directieteam het pensioen wenkt binnen vijf jaar.

Peeters ziet in eigen huis mogelijkheden om te diversifiëren. Hij wil het aanwezige talent beter benutten, en mensen en tools ter beschikking stellen van klanten. ‘We hebben psychologen in dienst die beperkt ingezet worden bij klanten voor aanwervingen. We kunnen daar verder in gaan. Ook kunnen we klanten helpen met interne communicatie en veranderingsprojecten begeleiden’, zegt Peeters. ‘En misschien moeten we meer voor werknemers werken en niet alleen voor werkgevers.'