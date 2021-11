‘Bekaert is een humble company, maar een die haar beloftes waarmaakt’...

Oswald Schmid loodste Bekaert met succes door de covidpandemie. Nu heeft hij een toekomstplan klaar. Staalkoord voor banden blijft de hoofdpijler. Maar de CEO wil een prominentere rol spelen in de business van liften, windmolens en waterstof. ‘We scannen constant naar overnames.’

‘Weet je wat dit is?’, vraagt Bekaert-CEO Oswald Schmid (62) enthousiast als hij zich na de verwelkoming naast ons neervlijt in een van de zeteltjes van de cafetaria in de nieuwe hoofdzetel in Zwevegem. In zijn ene hand heeft hij een plexiglazen omhulsel, ter grootte van een A4, waarin een futuristische wirwar van grijze vezels zit geklemd. In zijn andere een superfijn grijs plaatje van amper een halve millimeter dik en een zakje met daarin 12.000 ragfijne grijze haartjes, die metaalvezels blijken te zijn.

‘This is magic’, zegt Schmid met een brede smile en een Duits accent. ‘Het dunne plaatje is hetzelfde als wat in de plexidoos zit, maar dan 200 keer kleiner. Het is een poreus medium van superfijne metaalvezels, waarvan de diameter 20 micron

bedraagt, een vierde van een menselijk haar. Het wordt gebruikt in het elektrolyseproces als transportlaag voor de productie van waterstof. Het water komt hier binnen - wijst met de vinger - dan gaat er elektriciteit door, vindt een elektrochemische reactie plaats en gaat het zuurstofgas in de ene richting en de waterstof in de andere. Heel simpel.’ (lacht)

Volgens Schmid is het poreuze medium een mooi voorbeeld van de hoogtechnologische innovaties waar Bekaert mee bezig is. ‘We werken aan een nieuwe versie voor de productie van groene waterstof: waterstof geproduceerd door elektrolyse van water, door gebruik te maken van hernieuwbare energie.’

Tour de force

Oswald Schmid - een geboren Oostenrijker met een stek in de buurt van Frankfurt - kwam net voor covid aan het hoofd van de West-Vlaamse staalkoord- en staaldraadmultinational Bekaert. Toenmalig CEO Matthew Taylor was ‘om persoonlijke redenen’ opgestapt. Naar verluidt waren de aandeelhouders niet tevreden omdat hij het beoogde resultaat en dividend niet haalde. Schmid, die pas enkele maanden aan boord was als operationeel directeur, werd aangesteld als CEO ad interim.

De Oostenrijkse ingenieur verdiende zijn sporen bij de bandenproducent Continental en de liftenbouwer Schindler, twee grote klanten van Bekaert. Na zijn aanstelling trok hij meteen zijn stoute schoenen aan. Hij loodste Bekaert met succes door de covidpandemie, stootte de ooit succesvolle diamantzaagdraad voor het snijden van wafers van zonnepanelen in China af - de Chinezen hadden die met succes gekopieerd - bracht de matig presterende kabeldivisie BBRG weer op koers en sloot een fabriek in België en in Canada. In ons land verloren bij de herstructurering van 2021 nog eens 160 mensen hun job.

‘Bekaert had die zaken al veel eerder moeten aanpakken’, zegt Schmid onderkoeld. Uiteindelijk slaagde hij erin 2020 af te sluiten met een operationele winstgroei van 12,5 procent. Applaus alom.

Zijn financiële tour de force en zijn krachtdadige snoeiwerk werden beloond met een definitieve aanstelling als CEO. ‘In het begin was ik alleen bezig met covid, de veiligheid van het personeel en pogingen om de producten van onze 75 fabrieken wereldwijd bij de klanten krijgen’, zegt Schmid over die periode. ‘Gelukkig hebben we een belangrijke footprint in China - we stellen er 9.000 mensen tewerk in 16 fabrieken - en konden we vroeg inschatten wat in de rest van de wereld op ons af zou komen. Maar het ging in eerste instantie om overleven. We hebben toen heel veel maatregelen genomen. We gingen meer benchmarken, meer digitaliseren, zetten artificiële coffee corners en rode telefoons op voor de mentale gezondheid van het personeel, hielden wekelijkse calls met alle plantmanagers wereldwijd en deden allerlei ingrepen om het bedrijf financieel veilig te stellen. In september 2020 zagen we een zeker herstel. Maar ons einddoel stond vast: sterker uit de crisis komen.’

Met dat doel voor ogen stippelde Schmid een toekomstplan uit voor de volgende vijf jaar. Met als belangrijkste pijlers milieutransformatie, innovatie, digitalisering en nauwer contact met de klanten.

Elektrische auto

Volgens Schmid, die elke zondagavond vanuit Duitsland neerstrijkt voor een week werken in Zwevegem, moet Bekaert zich concentreren op enkele megatrends: mobiliteit, hernieuwbare energie, urbanisatie, slimme technologie en duurzaamheid. Een van de groeimarkten is de elektrische auto. ‘Voor ons is de e-auto een goede zaak. Hij heeft lichtere banden nodig voor minder rolweerstand, waardoor de banden andere staalkoord behoeven. Wij maken die en weten hoe het moet. Voorlopig is daar weinig concurrentie’.

Bekaert is wereldwijd het nummer een in de productie van staalkoord. Een op de drie banden in de wereld is uitgerust met rubberversterkende staalkoord van Bekaert. ‘We zijn het nummer een en moeten dat blijven. China speelt daar een heel belangrijke rol in.’

De helft van alle staalkoord die wereldwijd wordt geproduceerd, wordt in China in banden verwerkt. China tekent voor 35 procent van de staalkoordomzet van Bekaert en voor 22 procent van de totale omzet. Schmid zegt de groeivertraging in China te voelen - ‘We nemen uiteraard maatregelen’ - maar dat wordt gecompenseerd door de business in Europa en in Noord- en Zuid-Amerika, waar de Bekaertfabrieken op volle toeren draaien. De impact van de energiedisrupties in het land blijft volgens Schmid beperkt omdat de Bekaert-fabrieken over heel China verspreid liggen.

Schmid wil de aanwezigheid van Bekaert in China nog versterken. Binnenkort wordt een ‘China-CEO’ aangesteld. ‘We zijn in China heel sterk in staalkoord voor banden, maar niet sterk genoeg in andere domeinen. Daar willen we iets aan doen. Dat China meer aandacht begint te schenken aan milieu is voor ons een goede zaak. Het opent nieuwe mogelijkheden.’ De topman hoopt binnenkort naar China op bezoek te kunnen. ‘De burgemeester van Sjanghai is altijd geïnteresseerd in wat Bekaert doet.’

De burgemeester van Sjanghai is altijd geïnteresseerd in wat Bekaert doet. Oswald Schmid CEO Bekaert

Of er geen limiet staat op de ontwikkeling van staalkoord voor radiaalbanden? Schmid kijkt verbaasd.‘Totaal niet. Ik kom uit de business, ik ben een bandenman. Een autoband is veel meer dan ‘iets ronds en zwarts’. Er zijn altijd nieuwe innovaties. In Europa wordt de band van een truck drie keer opgelapt. In China belandt hij na de eerste gebruiker in de vuilbak. Maar het land zal die bocht - beter voor het milieu - ook maken. Het opnieuw rijgen van een truckband vergt een lichtere staalkoordconstructie en die hebben we.’

Schmid ziet ook dat almaar meer ambitieuze Chinese bandenproducten hetzelfde niveau van banden willen als Bridgestone, Continental of Goodyear. ‘Dat is goed nieuws voor ons, want we zitten in het high-endsegment.’

Schmid wil dat Bekaert meer luistert naar de noden van zijn eindklanten en meer focust op ‘diensten met hoge toegevoegde waarde’. Vergelijk het met D’Ieteren, dat zich naast de vervanging van autoruiten gespecialiseerd heeft in het kalibreren van alle sensoren in die ruiten. Een rendabele business, waarvoor enorm werd geïnvesteerd in innovatie en digitalisering. ‘Wij gaan fors inzetten op diensten en oplossingen’, zegt Schmid. De tijd dat Bekaert prachtige technologie ontwikkelde zonder voldoende naar de pijnpunten of de noden van klanten te luisteren, is volgens hem voorbij. ‘Services and solutions zijn rendabeler, minder cyclisch (lacht)... maar ook riskanter.’

In die zoektocht naar oplossingen vormt het sluiten van partnerschappen een belangrijk onderdeel. Bekaert sloot vorig jaar een joint venture met VisionTek. Dat bedrijf maakt monitoringsensoren en 360° miniatuurcamera’s die via artificiële intelligentie en zelflerende algoritmes aangeven wanneer kabels van hijskranen of kabelliften vervangen moeten worden.

‘We produceren jaarlijks 2,5 miljoen ton staaldraad. Die kunnen we in principe allemaal ‘smart’ maken. Langs de autostrade zie je dikwijls loopvlakken van banden liggen. We kunnen onze draad combineren met sensoren zodat de chauffeur een waarschuwing krijgt dat zijn banden oververhit raken en er ongelukken kunnen gebeuren. Idem voor liftkabels. Maak die slim, rust ze uit met sensoren die linken naar de remmen en je kan ongelukken als aan het Lago Maggiore (waar in mei een kabellift plots doorbrak en 14 mensen het leven lieten, red.) vermijden.’

We staan in China heel sterk in staalkoord voor banden, maar niet sterk genoeg in andere domeinen. Daar willen we iets aan doen. Oswald Schmid CEO Bekaert

En dan heb je natuurlijk nog waterstof, zegt Schmid, wijzend naar het flinterdunne poreuze plaatje op de tafel. ‘Groene waterstof is een van de verborgen kampioenen van de toekomst. Vanaf 2025-2030 zal ze een hoge vlucht nemen. Om de productie van groene waterstof concurrentieel te maken moet de prijs van groene stroom verder dalen, moeten elektrolysers kostenefficiënter worden en moeten er schaalvoordelen gecreëerd worden. Wij werken daaraan mee. Via Hyve, een Belgisch consortium samen met DEME, Colruyt, Imec, Vito en John Cockerill, investeren we in onderzoek om de productie van groene waterstof nog kostenefficiënter en duurzamer te maken.’

Het unieke aan Hyve, aldus Schmid, is dat het is samengesteld uit partijen die nieuwe elektrolysecomponenten ontwikkelen, partijen die de nieuwe componenten zullen integreren in hun elektrolysers en partijen die die infrastructuur zullen gebruiken om groene waterstof te genereren voor uiteenlopende doeleinden.

Windmolenvlotters

Schmid is een grote fan van de betonversterkende ‘dramix’-staalvezel van Bekaert. Die stalen, ultrasterke vezel maakt beton sterker en is al een topproduct in de bouw. Jaarlijks wordt 10 miljoen m³ beton versterkt met Bekaerts staalvezel. ‘Dramix past perfect in de duurzaamheidsgedachte. Dankzij dramix is minder beton nodig om dezelfde sterkte te bekomen. Iedereen weet dat betonproductie veel CO₂ uitstoot. Je krijgt ook meer plaats voor isolatie in je gebouwen.’

Voor hoge gebouwen en wolkenkrabbers die bovenaan horizontaal meebewegen met de wind, ontwikkelde Bekaert een nieuwe bouwtechniek in samenwerking met CCL, een wereldwijde specialist in naspanning voor de bouwindustrie. ‘Die bouwvezels zijn ook perfect geschikt om meer prefab te bouwen. Zo heb je minder mensen nodig op de bouwwerf. Meer hoogbouw is ook goed voor onze liftkabels. Telkens als ik een skyscraper zie, denk ik aan dramix en liftkabels.’ (lacht)

Bekaert sloot vorig jaar ook allianties met Ideol en Applied Fiber. Het Franse Ideol bouwt vlottende funderingen voor windmolens op zee. Het Amerikaanse Applied Fiber maakt met de synthetische kabels van Bridon-Bekaert verankeringssystemen om die vlotters op de bodem vast te maken. ‘Floating offshore wordt een megatrend. De VS willen er hun hele Oostkust mee volbouwen. Wij gaan de kabels leveren - zowel in staal als synthetische. We gaan hier ‘beyond steel’, verder dan onze staalspecialisatie. Voor sommige toepassingen is staal gewoon te zwaar.’

Lees Meer Families willen greep op Bekaert verstevigen

Veel energieleveranciers die elektriciteit transporteren, onderzoeken hoe ze hun hoogspanningslijnen strakker kunnen houden, zegt Schmid. ‘Hoe meer voltage erop zit, hoe slapper ze worden. Door ze strakker te houden, hebben ze minder steunpunten nodig. We kijken hoe we met onze staaldraad of synthetische kabels kunnen helpen.’

Schmid hoopt ook een graantje mee te pikken van het gigantische infrastructuurplan dat de Amerikaanse president Jo Biden onlangs aankondigde. ‘Biden wil de vergelegen landbouwregio’s aansluiten op het internet. Een project dat acht jaar in beslag zal nemen. We hebben staaldraadoplossingen ontwikkeld waarmee we de glasvezelkabel van breedbandnetwerken kunnen aansluiten op bestaande elektriciteitspalen en -netten. Het klinkt simpel, maar het is het niet. We hebben de capaciteit in onze fabriek in Van Buren (Arkansas) alvast uitgebreid. Zoals je weet loopt energie in de VS bovengronds.’

Profiel Bekaert Maakt staalkoord voor autobanden en staaldraad voor de bouw, de landbouw en de autosector. Maakt draad voor afrasteringen, emmerbeugels, kooien en ruitenwisserarmen. Produceert boekbind- , spijker- en staalwoldraad, staalvezels om beton te versterken en kabels voor liften. Voorziet jaarlijks 1 miljard schuimwijn- en champagneflessen van muselets.

Omzet: 3,7 miljard euro (44% uit autosector) en 480 miljoen euro brutobedrijfswinst. (Schmid wil de winstmarge dit jaar opvoeren van 7,2 naar 10%.)

Telt fabrieken in 26 landen.

Werknemers: 27.000, van wie 1.600 in België en 9.000 in China.

Om de innovatiewind door alle geledingen van het bedrijf te laten waaien werd een chief innovation en technology officer aangesteld, Annalisa Gigante. ‘Nomen est omen’, lacht Schmid. ‘Ze werkte onder meer voor DSM.’

Overnames

Wordt India voor Bekaert het nieuwe China? Bekaert heeft er twee fabrieken. Ze maken voornamelijk staalkoord en dramix. ‘In bevolkingsaantal zijn India en China gelijkaardig. Maar politiek, macro-economisch en infrastructureel zijn ze totaal verschillend. Ons marktaandeel in staalkoord is in India enorm gestegen - de concurrentie is klein - en we willen het nog opdrijven. De feedback van de klanten is goed. We kijken naar opportuniteiten, maar in India kunnen we zeker nog organisch groeien.’

‘We scannen de markt ook constant op overnames. Maar alles is mogelijk: organische groei, partnerships, overnames. Zolang het past in ons operationele plaatje, onderdeel uitmaakt van een megatrend en financieel haalbaar is. We gaan geen opportunistische koopjes doen. We zijn ook niet gehaast.’

Hoeveel er in zijn war chest - zijn oorlogskas - zit, wil Schmid niet zeggen. ‘Mijn financieel directeur heeft de rekenmachine op zak. (lacht) Alles hangt af van hoe complementair het is en hoe groot. We gaan niet meer van hetzelfde kopen. China kampt met een groeivertraging. Maar de wereldwijde vraag is nog altijd groot, al zal het nog twee jaar duren voor de wereldwijde productieketen is hersteld.’

Hoelang hij nog CEO blijft? Schmid kijkt vragend naar de woordvoerster. ‘Dat weet ik niet. Ik ben er niet echt mee bezig... (lacht) Maar toch drie, vier jaar? Ik ben hier om Bekaert klaar te stomen voor de toekomst. Het grote basissnoeiwerk is gedaan. Bekaert heeft een fantastische ‘fundering’. Nu moeten de zaden van de digitalisering, de innovatie en de duurzaamheidsomslag worden geplant.’

‘Ik ken de technologische competenties van Bekaert al 25 jaar door mijn jobs bij Continental en Schindler. Nu zie ik dat de waarden waarvan ik dacht dat ze er waren, er ook effectief zijn. Bekaert is een ‘humble’ company, een nederig bedrijf. Maar wel een dat zijn beloftes waarmaakt.’