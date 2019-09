Bekende vastgoedfamilies slaan handen in elkaar

Vier bekende namen in de Vlaamse vastgoedsector richten onder de naam Miix een nieuwe projectontwikkelaar op. De eerste mogelijke projecten zitten al in de pijplijn.

De al goed bevolkte vastgoedsector in ons land krijgt er nog een speler bij. Vier bekende namen (zie inzet) slaan de handen in elkaar voor Miix. De alliantie wordt de komende weken formeel opgericht. De goedkeuring van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) is al binnen. Die was nodig gezien de omvang van de betrokken partners.

Elk van hen krijgt een kwart van Miix in handen. Daar staat een substantiële inbreng van kapitaal tegenover. Om welk bedrag het gaat, wil Joost Callens van het bouwbedrijf Durabrik die de samenwerking van de vier op gang trok, niet kwijt. ‘Het is een mooie som waarmee we een snelle start kunnen maken’, zegt hij. ‘We zijn vier kapitaalkrachtige groepen die de krachten bundelen.’ De partners vertrekken niet van nul, ze kennen elkaar al van gezamenlijke projecten. Maar alle vier samen waren ze nog niet actief. Miix wordt onafhankelijk, de partners blijven hun eigen koers varen.

Grootschalig

De financiële vuurkracht is nodig omdat Miix zich wil toeleggen op complexere en grootschaliger dossiers, vanaf 50 wooneenheden. Een andere klemtoon is het binnenstedelijke karakter van de projecten. ‘Daar wordt de sector almaar ingewikkelder. Met onze ervaring van samen meer dan 200 jaar zien we er opportuniteiten. We denken ook dat we goedgeplaatst zijn om met de spanningsvelden in de sector - zoals mooi maar betaalbaar en duurzaam wonen - om te gaan’, aldus Callens.

50 Wooneenheden De startgrens bij Miix ligt op 50 wooneenheden.

Het goed begrijpen van die spanningsvelden is voor hem cruciaal. ‘We willen niet alleen bezig zijn met winst. Natuurlijk is de rekening belangrijk, maar het is meer dan dat. Miix wil niet de zoveelste projectontwikkelaar worden die gewoon bezig is met het stapelen van bakstenen. We willen toegevoegde waarde bieden en ons onderscheiden.’ Darel Torremans, die onder meer ervaring opdeed bij de Gentse ontwikkelaar Revive en Miix gaat leiden, geeft als voorbeeld dat de projecten kunnen helpen de buurt leefbaarder te maken.

Kantoren

Miix draait niet exclusief om woningen, al ligt daar wel de focus. ‘Zoals de naam het zegt, is Miix niet alleen een mix van partners, maar ook van functionaliteiten. Retail, bij voorkeur winkelruimtes, en kantoren behoren ook tot de mogelijkheden’, zegt Callens. Torremans vult aan dat ook publiek-private samenwerking en het saneren van terreinen (brownfields) niet uit te sluiten vallen.

Volgens Callens zit Miix bij een handvol projecten al bij de laatste kandidaten. ‘We zijn bijna in elke Vlaamse provincie bezig met een dossier. We hopen nog dit jaar een of meerdere projecten te tekenen. Op termijn willen we ook buiten België actief worden.’ Daar kan de ervaring die de partners over de grens opbouwden bij helpen.