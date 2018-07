Belfius Immo stapt zelf in hamsterhuren

Belfius Immo stapt in het kapitaal van hamsterhuurfonds Canius I. 'Hamsterhuren' heeft de ambitie om de overstap van huren naar kopen te vergemakkelijken.

Het concept ‘hamsterhuren’ werd in 2017 onder impuls van de Limburgse projectontwikkelaar Gilen Woonprojecten in de markt geplaatst. Deze formule werd ook als merk gedeponeerd.

Onder de formule van 'hamsterhuren' huren jonge koppels of samenwonenden een nieuwbouwwoning met aankoopoptie waarbij ze tot vijf jaar betaalde huurgelden in mindering brengen van de initieel overeengekomen verkoopprijs.

Volgens Laurens Gilen kan het familiebedrijf de vraag naar deze formule niet volgen. Er zouden honderden mensen op de wachtlijst staan. Gilen Woonprojecten bouwt jaarlijks een honderdtal woningen, waarvan een dertigtal voor de formule 'hamsterhuren'. De woningen die worden aangeboden zitten in de prijsklasse van 250.000 à 350.000 euro.

Minderheidsbelang

Om deze verwervingsformule op nationale schaal aan te bieden en aan schaalvergroting te doen, werd door de familie Gilen het gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds Canius I opgericht. 'Met die middelen kunnen we ook woningen kopen van andere ontwikkelaars en zijn we niet langer afhankelijk van onze eigen productiecapaciteit', aldus Laurens Gilen.

Belfius neemt via dochter Belfius Immo een minderheidsparticipatie in het startkapitaal van 6 miljoen euro van Canius I. 'We nemen een participatie tussen de 25 procent en 50 procent in een project dat we als vernieuwend en past bij onze visie op social responsabilitiy', stelt Thierry De Wever van Belfius. Banken krijgen vandaag het verwijt de aankoop van een woning door jongeren te belemmeren door een hogere inbreng aan eigen middelen te vragen bij het toekennen van hypothecaire leningen.

Met het besteedbaar vermogen van 30 miljoen euro kunnen via het fonds in de komende maanden 100 bijkomende hamsterhuurwoningen in het aanbod worden opgenomen.

De familie Gilen blijft via haar familiale holding Irealis voorlopig hoofdaandeelhouder. Ze voert naar eigen zeggen gesprekken met andere geïnteresseerde investeerders.

Enkel professionele en vermogende beleggers kunnen toetreden in het kapitaal van Canius I. Dat fonds heeft een looptijd van 10 jaar, maar dat kan worden verlengd.

Hoe groot het fonds kan en mag worden is nog niet duidelijk. Laurens Gilen sluit niet uit dat er naast Canius I, nog andere fondsen worden opgericht.

Maak uw rekening

Met deze formule van 'hamsterhuren' wordt gemikt op jongeren en herstarters die geen toegang hebben tot hypothecaire leningen of die in een fase van hun leven zijn aanbeland waarin ze nog geen definitieve beslissing rond hun huisvesting willen nemen.

Wie in de formule van hamsterhuren stapt, moet wel goed zijn rekening maken. Zo is het oppassen dat men eerst niet te veel 'deelt' in de kosten van 21 procent btw op nieuwbouw en vervolgens (indirect) op de registratierechten op de verkoop van een bestaande woning.

Hamsterhuren is niet de enige formule van proefhuren op de markt. De vastgoedgroep Dewaele lanceerde midden vorig jaar een verkoopconcept onder de slogan ‘Rent-to-Buy’, vooral voor nieuwbouwwoningen. Het uitgangspunt is hier dat de huurder op relatief korte termijn tot aankoop overgaat.

Belfius Immo nv is een dochteronderneming van Belfius Bank en beschikt over 77,5 miljoen aan kapitaal en reserves. Het krijgt een vertegenwoordiging in het college van zaakvoerders.