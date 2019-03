Belfius reikt concurrentie de hand met datingsite voor obligaties

Om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren stelt de staatsbank Belfius zijn nieuwe marktplaats voor obligatiebeleggers open voor concurrenten.

Belfius presenteert pas deze herfst zijn nieuwe strategie voor de komende jaren. Maar nu al ziet het er naar uit dat een van de centrale thema's in dat nieuwe meerjarenplan 'open banking' wordt. Die term verwijst naar de trend waarbij banken steeds nadrukkelijker inzetten op niet-financiële diensten en zich tegelijk meer bereid tonen om met andere spelers samen te werken om klanten aan zich te binden en nieuwe inkomstenbronnen aan te boren.

Net als andere grootbanken experimenteert Belfius al enige tijd met 'open banking'-initiatieven. Vorige zomer lanceerde de groep nog de digitale butler 'Jaimy', een app waarmee je makkelijker een klusjesman kan vinden. Via de interne incubator Belfius Studio ontwikkelt de bank dan weer softwareoplossingen om bedrijven efficiënter te laten werken.

Datingkanaal voor obligatiebeleggers

Met de lancering van zijn nieuwe digitale marktplaats Dot-Capital gaat Belfius verder op die ingeslagen weg. Belfius is al een belangrijke bank voor grote ondernemingen, openbare besturen, ziekenhuizen of vastgoedontwikkelaars die extra kapitaal willen ophalen door obligaties uit te geven. Via Dot-Capital kunnen bedrijven en besturen nu volledig digitaal obligaties uitgeven zonder dat de bank rechtstreeks tussenbeide komt. Beleggers kunnen 24 uur op 24 kijken welke leningen beschikbaar zijn.

De ambities zijn niet min, want Belfius zegt dat het Dot-Capital op termijn wil laten uitgroeien tot de Europese referentie voor obligatiebeleggers. Om die ambities waar te maken moeten andere banken mee aan boord komen. Op welke manier - sluiten de partnerbanken een strategisch partnership af of stappen ze in het kapitaal - laat Belfius in het midden.

Banken lijmen

Om het nieuwe platform op punt te krijgen deed Belfius een beroep op The Glue, de start-up rond de Belgische fintechpioniers Jurgen Ingels (ex-Clear2Pay) en Stefan Dierckx (Projective). Samen met techondernemer Wim De Waele startten zij in 2015 The Glue op om financiële instellingen te helpen vlotter digitale diensten aan te bieden.

